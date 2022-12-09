Какой была бы Беларусь без Советского Союза? Историк о роли СССР

Первая мировая стерла с карты мира четыре империи и правила приличия. А идеи о мировой революции постепенно стали утихать в горячих головах нового мира – сохранить бы старые территории.

Сергей Третьяк, заведующий отделом новейшей истории Беларуси Института истории НАН Беларуси:

Той Беларуси, в которой мы живем, не было бы. Может быть, что-то и было бы, какие-то жалкие шесть уездов Минской губернии, которые, вполне возможно, оказались бы по итогам польско-советской войны во власти батьки Булак-Балаховича. Финал этой Беларуси был бы вполне закономерен, поскольку ее постигла бы та же самая участь, что и Польшу в сентябре 1939-го. О мечте стать балериной, блате во время войны и советских людях. Поговорили с ровесницей СССР – подробности.

Это было время катастрофических потерь, это было время громадных возможностей. На мировом небосводе государств взошла новая звезда – кремлевская. Сергей Третьяк:

Проект ленинский – Союз Советских Социалистических Республик Европы и Азии – изначально был задуман как союз равноправных республик. И РСФСР, и маленькая Беларусь входят в состав Советского Союза на равных.

Пока старорежимная России соревновалась регалиями в кабаках эмиграции, новая советская власть крепла и делала свои ошибки. Национальная замедленная мина заложена указывающими руками Ленина. Сергей Третьяк:

В Союзе изначально были заложены те противоречия, которые при удобном случае подкосили бы его. Искусственно прирезали к создаваемым республикам пролетарские центры. Так, кстати, Донбасс стал частью Украины, потому что надо было дать Украине пролетарское ядро.

Сергей Третьяк:

После Великой Отечественной войны место и значение БССР меняется. Это отныне не прифронтовая республика. Это государство, которое граничит с восточноевропейскими государствами народной демократии и, по сути, является транзитным и иным перекрестком при торговле Советского Союза с Западом. С Запада на Восток, с Востока на Запад, с Севера на Юг и с Юга на Север. Здесь имеет смысл создавать большие промышленные объекты. Теперь Союз уже совсем другой. Это Союз уже не омрачают застенки и лагеря, это союз широких проспектов для маршев народа-победителя.

Внутренний мир долгожителя Валентины Петровны, идейное сознание искреннего коммуниста Георгия Александровича, культурологическое восприятие Сергея Донских, фундаментальные знания Сергея Третьяка, советская ностальгия пекарей и заводчан, неоднозначное восприятие интеллигенции и поверхностное понимание молодежи. В этом коллективном сознании белорусов, в именах самых характерных улочек и стенах огромных цехов, в архаичных номенклатурных названиях и аббревиатурах, громко звучащих на весь мир – во всем в этом неоднозначный, порой противоречивый, но такой грандиозный, победный, родной наш советский век.

Сергей Донских, кандидат культурологии, доцент Гродненского государственного университета им. Я. Купалы:

У меня же, как-никак, первые 20 лет жизни прошли в Советском Союзе. Я еще комсомольский билет не сдавал, он дома как лежал, так и лежит. Сергей Третьяк:

Если и молодое поколение, никогда не жившее в Советском Союзе, теперь им интересуется, более того, готово рассказывать взахлеб, каково было жить в Советском Союзе, скорее всего, это первая любовь.

Татьяна Лупачик, начальник кондитерского участка:

Самое главное, что мы сегодня не потеряли ту доброту, ту душевность… Сергей Донских:

Время Советского Союза для Беларуси – это индустриализация, урбанизация и формирование национальной белорусской культуры. Как хотите, с этим надо жить.