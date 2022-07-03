Перспективы с каждым годом растут. Кто и как тренирует будущих чемпионов-белорусов?

Голова должна быть холодной, а сердце – горячим. Ее вид спорта – муай-тай

– Мама, я все.

– Молодец, умничка. Можешь же, когда захочешь.

– Могу.

– Ну что? Пойдем кушать, потому что на тренировку надо.

12-летняя чемпионка мира и Европы Алина, не часто занимается трудотерапией. Ведь в ее расписании дня время на вес золота – тут бы с уроками справиться. Но она знает: получит плохую оценку – тренировки будут закрыты на семь замков. Ее вид спорта – муай-тай. Странный выбор для девочки.

Однако в Беларуси муай-тай и кикбоксинг – медалоемкий вид. Наши ребята являются законодателями моды, потеснив родоначальников тайцев. В 2017-м Минск принял планетарный форум. Он получил наивысшие оценки от международной федерации, а так же от всех гостей-участников. В этом году с мультифорума в Тайланде белорусы привезли скромное количество наград – 35, на счету юниоров 27 медалей. Алина была среди победителей. Всего у девочки в коллекции более 40 медалей и кубков.

Теперь осталось сложить рюкзак. Наконец-то на тренировку. Весь день ждала.

Мария Сазанович, мама Алины Сазанович:

Мы ее поддержали. С каждым соревнованием – это потеря, наверное, нескольких лет жизни. Каждый бой – это больнее, а тренировки – нет, я спокойна.

Где растят чемпионов мира? Да не во дворцах. Главный тренер сборной Виталий Тишуров носится челноком по городу. В его ракурсе и сборная, и молодежь, и перспективные дети. Подход ко всем одинаковый: основная цель – победа.

Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по восточным видам единоборств:

Бытует мнение, что есть настолько одаренные спортсмены, что ни один тренер не сможет испортить этот дар. Это шутка, конечно.

– Ручка, ножка. Говорливая Алина держит рот на замке. Два часа концентрации – голова должна быть холодной, сердце – горячим, логика работает на все 100. Виталий Тишуров:

Она умничка. У нее был непростой прошлый год. Рука, нога и толкнула. Были и успехи на ринге, и поражения. Молодец, не упала духом. Плечи крути, не надо вперед падать. Результат не заставил себя долго ждать – выиграла республику, первенство мира. Кто здесь чемпион? – Я. Родители, которые поставили большие цели, не дают своим чадам спуску

В Беларуси хоккей – один из любимых видов спорта. Родители как узнают, что ждут мальчика, уже видят его в НХЛ. В нашей стране действуют 33 специальных спортивных учреждения, на столицу приходится 8. Одни из фаворитов – динамовская школа, а так же в первых рядах, школа Салея и «Юность». Набор идет, как правило, с 6-7 лет. Вот тут проблем с желающими нет. Кстати, мамы прилагаются в комплекте с детьми. В летний период времени юные хоккеисты отдыхают, но те родители, которые поставили большие цели, не дают своим чадам спуску. Если хоккей – так, чтобы не стыдно, чтобы в будущем за страну.

Сема, я покажу, как стать настоящим чемпионом. Но прежде чем стать чемпионом, нужно стать хорошим человеком. Все начинается с самого простого – с разминки, поэтому побежали.

В завершившимся нелегком 2021-м наши хоккеисты порадовали на всех уровнях. U-18 достойно смотрелись на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, итог – серебро. Молодежка U-20 выиграли чемпионат мира в первом дивизионе. Национальная команда входит в мировую элиту, конечно, особая гордость – молодые в НХЛ. Вчерашние мальчишки выросли: Шарангович, Протас, Колячонок и другие. Перспективы на Олимпиады и мировой форум с каждым годом растут. Вот и Семён хочет быть чемпионом – достойная смена.

Сема, все самое главное только в деталях. Без маленького никогда не будет большого.

Это мой старший брат. А я буду чемпионом.

– Поехали. Сема, это не балет, это хоккей.

– Я обещал, что ты станешь чемпионом. Я в тебя верю.

– Папа, я уже стою здесь 10 минут.

Иван Домасевич, папа Семена Домасевича:

Он смотрит на старшего брата, на папу. То есть я его беру на свои тренировки к мужикам. Он с детства этим пропитывается. Хотелось бы, чтобы он стал порядочным мужчиной, чтобы у моего сына получилось больше, чем у меня, в хоккее. – Я все-таки буду играть в сборной Беларуси по хоккею. С такими сынами мы обязательно победим. Сохранена советская система передачи игроков

В отечественном гандболе сегодня смена поколений, и ветераны-олимпийцы с надеждой ожидают, кому вручить переходящее знамя победы. Белорусский гандбол имеет давние и крепкие традиции. В этом виде спорта сохранена советская система передачи игроков в последующие эшелоны, отбор в сборную и так далее. Работа идет. Сегодняшняя смена, как и 30 лет назад, совмещает отдых и тренировки. Минский СКА очень трепетно относится к резерву. 60 ребят проводят каникулы в белорусском санатории «Зеленый бор». Отличная база, прекрасное питание, за детишками смотрят так, что и комар не проскочит, не то что посторонний.

Борис Пуховский, игрок сборной Беларуси по гандболу:

Здорово было бы, если бы, конечно, наш ребенок продолжил династию, которую передали мне родители.

Александра Пуховская, жена Бориса Пуховского:

Я согласна, в нашей стране, Беларуси, очень хорошие условия, для детей хорошие спортивные лагеря. Они [дети – прим. ред.] развиваются, могут продолжать. Борис Пуховский:

Мы еще и спокойны. Александра Пуховская:

Да. По пять тренировок в день.

– Привет!

– Бабушка тебе привет передавала. Она не смогла приехать, но мы можем ей набрать.

– Давай.

– Какой ты у меня хороший, как папа. Как тренировки? Ты с пацанами не дерешься?

– Нет.

– Бабуля, привет! Мы приехали Темку навестить.

– Темушка, привет! Ты должен стараться, сильным быть, играть в гандбол лучше, чем папа.

– Хорошо.

– Достичь больших вершин, чтобы у тебя было очень много медалей.