Перспективы с каждым годом растут. Кто и как тренирует будущих чемпионов-белорусов?

– Мама, я все.
– Молодец, умничка. Можешь же, когда захочешь.
– Могу.
– Ну что? Пойдем кушать, потому что на тренировку надо.
12-летняя чемпионка мира и Европы Алина, не часто занимается трудотерапией. Ведь в ее расписании дня время на вес золота – тут бы с уроками справиться. Но она знает: получит плохую оценку – тренировки будут закрыты на семь замков. Ее вид спорта – муай-тай. Странный выбор для девочки.
Однако в Беларуси муай-тай и кикбоксинг – медалоемкий вид. Наши ребята являются законодателями моды, потеснив родоначальников тайцев. В 2017-м Минск принял планетарный форум. Он получил наивысшие оценки от международной федерации, а так же от всех гостей-участников. В этом году с мультифорума в Тайланде белорусы привезли скромное количество наград – 35, на счету юниоров 27 медалей. Алина была среди победителей. Всего у девочки в коллекции более 40 медалей и кубков.
Теперь осталось сложить рюкзак. Наконец-то на тренировку. Весь день ждала.
Мария Сазанович, мама Алины Сазанович:
Мы ее поддержали. С каждым соревнованием – это потеря, наверное, нескольких лет жизни. Каждый бой – это больнее, а тренировки – нет, я спокойна.
Где растят чемпионов мира? Да не во дворцах. Главный тренер сборной Виталий Тишуров носится челноком по городу. В его ракурсе и сборная, и молодежь, и перспективные дети. Подход ко всем одинаковый: основная цель – победа.
Виталий Тишуров, главный тренер национальной команды Республики Беларусь по восточным видам единоборств:
Бытует мнение, что есть настолько одаренные спортсмены, что ни один тренер не сможет испортить этот дар. Это шутка, конечно.
– Ручка, ножка.
Говорливая Алина держит рот на замке. Два часа концентрации – голова должна быть холодной, сердце – горячим, логика работает на все 100.
Виталий Тишуров:
Она умничка. У нее был непростой прошлый год. Рука, нога и толкнула. Были и успехи на ринге, и поражения. Молодец, не упала духом. Плечи крути, не надо вперед падать. Результат не заставил себя долго ждать – выиграла республику, первенство мира. Кто здесь чемпион?
– Я.
В Беларуси хоккей – один из любимых видов спорта. Родители как узнают, что ждут мальчика, уже видят его в НХЛ. В нашей стране действуют 33 специальных спортивных учреждения, на столицу приходится 8. Одни из фаворитов – динамовская школа, а так же в первых рядах, школа Салея и «Юность». Набор идет, как правило, с 6-7 лет. Вот тут проблем с желающими нет. Кстати, мамы прилагаются в комплекте с детьми. В летний период времени юные хоккеисты отдыхают, но те родители, которые поставили большие цели, не дают своим чадам спуску. Если хоккей – так, чтобы не стыдно, чтобы в будущем за страну.
Сема, я покажу, как стать настоящим чемпионом. Но прежде чем стать чемпионом, нужно стать хорошим человеком. Все начинается с самого простого – с разминки, поэтому побежали.
В завершившимся нелегком 2021-м наши хоккеисты порадовали на всех уровнях. U-18 достойно смотрелись на зимнем Европейском юношеском олимпийском фестивале, итог – серебро. Молодежка U-20 выиграли чемпионат мира в первом дивизионе. Национальная команда входит в мировую элиту, конечно, особая гордость – молодые в НХЛ. Вчерашние мальчишки выросли: Шарангович, Протас, Колячонок и другие. Перспективы на Олимпиады и мировой форум с каждым годом растут. Вот и Семён хочет быть чемпионом – достойная смена.
Сема, все самое главное только в деталях. Без маленького никогда не будет большого.
Это мой старший брат. А я буду чемпионом.
– Поехали. Сема, это не балет, это хоккей.
– Я обещал, что ты станешь чемпионом. Я в тебя верю.
– Папа, я уже стою здесь 10 минут.
Иван Домасевич, папа Семена Домасевича:
Он смотрит на старшего брата, на папу. То есть я его беру на свои тренировки к мужикам. Он с детства этим пропитывается. Хотелось бы, чтобы он стал порядочным мужчиной, чтобы у моего сына получилось больше, чем у меня, в хоккее.
– Я все-таки буду играть в сборной Беларуси по хоккею.
С такими сынами мы обязательно победим.
В отечественном гандболе сегодня смена поколений, и ветераны-олимпийцы с надеждой ожидают, кому вручить переходящее знамя победы. Белорусский гандбол имеет давние и крепкие традиции. В этом виде спорта сохранена советская система передачи игроков в последующие эшелоны, отбор в сборную и так далее. Работа идет. Сегодняшняя смена, как и 30 лет назад, совмещает отдых и тренировки. Минский СКА очень трепетно относится к резерву. 60 ребят проводят каникулы в белорусском санатории «Зеленый бор». Отличная база, прекрасное питание, за детишками смотрят так, что и комар не проскочит, не то что посторонний.
Борис Пуховский, игрок сборной Беларуси по гандболу:
Здорово было бы, если бы, конечно, наш ребенок продолжил династию, которую передали мне родители.
Александра Пуховская, жена Бориса Пуховского:
Я согласна, в нашей стране, Беларуси, очень хорошие условия, для детей хорошие спортивные лагеря. Они [дети – прим. ред.] развиваются, могут продолжать.
Борис Пуховский:
Мы еще и спокойны.
Александра Пуховская:
Да. По пять тренировок в день.
– Привет!
– Бабушка тебе привет передавала. Она не смогла приехать, но мы можем ей набрать.
– Давай.
– Какой ты у меня хороший, как папа. Как тренировки? Ты с пацанами не дерешься?
– Нет.
– Бабуля, привет! Мы приехали Темку навестить.
– Темушка, привет! Ты должен стараться, сильным быть, играть в гандбол лучше, чем папа.
– Хорошо.
– Достичь больших вершин, чтобы у тебя было очень много медалей.
Пуховский, здесь с ними работайте. Передача, двигаемся медленно. Быстренько на мяч. Для того, чтобы вырасти, нужно много работать. Нам повезло – замечательный лагерь предоставили, бассейн. Конечно, вырастут. Это, можно сказать, чемпионы республики растут. Мальчики, стоп!
Николай Дайнеко, тренер СДЮШОР по гандболу СКА-«Минск»:
Конечно, много ребят талантливых. Пуховский Артем – задатки очень хорошие. Но немножко, так сказать, поздновато попался к нам. Дай бог придет время, я думаю, вы интервью будете брать, как у мастера высокого уровня. Самое главное – это работа, желание работать. Но нельзя исключить генетику. Она только в комплексе дает результат. Это мои чемпионы, самые лучшие.
На вопрос, где растят чемпионов, можно смело ответить: в нашей стране. Ведь мы белорусы – нация спортивная. И 21 олимпийский чемпион за суверенную историю – только начало.
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