Перспективы развития алкогольной отрасли обсудили на бизнес-форуме «FOOD PROM BEVERAGES»

Увеличение выпуска импортозамещающей и экспортоориентированной продукции и перспективы развития алкогольной отрасли. Эти темы обсуждают на бизнес-форуме «FOOD PROM BEVERAGES» в Минске, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Площадка объединила ведущих производителей алкогольных и пивобезалкогольных напитков, представителей бизнеса и ритейла. Для участников это возможность установить новые деловые контакты и продвинуть свой продукт. Алкогольная отрасль является стратегической для нашей страны и формирует значительную часть акцизных поступлений в госбюджет. Сейчас стоит задача оптимизировать производства, увеличить выпуск импортозамещающей продукции, нарастить экспортный потенциал.

Олег Жидков, председатель концерна «Белгоспищепром»:

Если говорить об импорте и удельном весе импорта, то по пиву эта цифра не превышает 13 % и по крепким алкогольным напиткам не превышает более 17 %. То есть у нас сложившаяся структура импорта находится в районе 15 % в целом по этой категории напитков, что говорит о достаточно сильной позиции наших производителей на внутреннем рынке и о том, что они в правильном направлении сегодня выстраивают и маркетинговую, и ассортиментную политику по производству и продвижению нашей продукции.

Белорусская алкогольная продукция востребована не только на внутреннем рынке, но и за рубежом. Наши напитки поставляют в более чем 30 стран мира. В планах наладить экспорт в Южную Америку и Африку. Высокое качество и оптимальная цена делает отечественную продукцию конкурентоспособной на международных площадках.

Елена Моргунова, председатель Государственного комитета по стандартизации Беларуси:

Наши производители, наверное, больше всех заинтересованы в безопасности и качестве. Потому что алкоголь – это потенциально опасная продукция. И в первую очередь, здесь необходимо обеспечить полную безопасность данной продукции. Соответственно, расширение ассортимента влечет за собой новые приемы технологические, новые сырьевые компоненты.