Петришенко: Беларусь и ЕАЭС продвинулись в сотрудничестве в сфере энергетики

Сотрудничество Беларуси и ЕАЭС существенно продвинулось в области энергетики. Об этом заявил заместитель премьер-министра Игорь Петришенко на встрече с министром по энергетике и инфраструктуре Евразийской экономической комиссии Арзыбеком Кожошевым, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Обсуждали актуальные направления развития взаимодействия, в том числе формирование общих рынков газа, нефти и нефтепродуктов. Один из главных вопросов – согласование международных договоров по их созданию. Подвижки в этом направлении есть, однако остаются аспекты, требующие внимания. Подробно эти вопросы будут подниматься на предстоящем заседании Совета Евразийской экономической комиссии. В ходе встречи также подняли тему работы транспортной отрасли. К слову, сейчас в Беларуси проходит форум «Белорусская транспортная неделя», где наглядно можно увидеть, как наша страна взаимодействует с другими государствами Евразийского экономического союза. Мы должны продвигать все наши виды транспорта, подчеркнул Игорь Петришенко. Основные направления развития в этой отрасли на ближайшие годы в скором времени должны быть досогласованы.