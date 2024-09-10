Акция «Беларусь адзіная» прошла в Новополоцке

Общественно-политический форум, который уже 4-й год подряд охватывает все регионы страны и собирает тысячи единомышленников. Республиканская акция «Беларусь адзіная» добралась сегодня до Новополоцка, где объединила активистов сразу десяти районов Витебской области, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Отличительная особенность форума – честный и искренний разговор. Люди открыто высказывали свою позицию, а спикеры отвечали даже на самые острые вопросы. Как сохранить мир и стабильность в стране в условиях геополитического шторма, когда коллективный Запад навязывает свои псевдоценности? Как развиваются партии и отражают ли они весь спектр мнений людей? Как гармонично соединить частные инициативы и крупные государственные предприятия? Зал бурно реагировал и поддерживал каждую затронутую тему.

Андрей Кривошеев, председатель правления Белорусского союза журналистов, генеральный директор агентства «Минск-Новости»:

Мы работаем и на развитие такой политической культуры даже в самых небольших городках, поселках Беларуси, потому что для человека важно, чтобы вот эта политическая жизнь не шла где-то в телевизоре или в Telegram, или в TikTok, чтобы она была здесь, вокруг него, потому что политика – это способ организации жизни.

Акция «Беларусь адзіная» – это не только диалоговая площадка. Жители Новополоцка представили выставку достижений градообразующих предприятий, а университет презентовал информационно-просветительские проекты. Уже завтра, 11 сентября, общественно-политический марафон пройдет в Гомельской области.