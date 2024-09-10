14 законопроектов рассмотрят депутаты Палаты представителей на второй сессии
Весомый блок законопроектов включен в повестку дня второй сессии Палаты представителей. Первое заседание состоится 17 сентября – в День народного единства, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Но и в межсессионный период работа парламентариев не прекращается.
Сейчас депутаты в основном трудятся в постоянных комиссиях по подготовке законопроектов. На данный момент в большой степени готовности находятся 14 документов, которые и будут рассмотрены в рамках второй сессии. Четырем предстоит пройти первое чтение. Речь о проектах, касающихся уголовной ответственности, вопросов образования, кредитов и микрозаймов, а также государственного и мобилизационного резервов.
Валентин Семеняко, председатель Постоянной комиссии по государственному строительству, местному самоуправлению и регламенту Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Целый ряд законопроектов уже проработаны, приняты в первом чтении и готовятся ко второму чтению. Это законопроекты, которые касаются вопросов занятости населения, которые касаются пенсионного обеспечения и целого ряда других вопросов жизнедеятельности нашего белорусского государства.
Кроме того, на рассмотрении депутатов традиционно вопросы, касающиеся международной деятельности. В центре внимания Совета Палаты представителей – развитие межпарламентского сотрудничества с иностранными коллегами. Акцент – на торгово-экономическое взаимодействие.
Сергей Рачков, председатель Постоянной комиссии по международным делам Палаты представителей Национального собрания Беларуси:
Мы планируем в рамках обсуждения парламентских тем затрагивать конкретные темы экономического и инвестиционного сотрудничества, проработку вопросов и тех договоренностей, которые принимаются на правительственном уровне, и участие парламентариев в продвижении экономических интересов.
В ближайшее время белорусский парламент примет участие в заседании Генеральной ассамблеи в Лаосе. Кроме того, депутаты выступят в качестве международных наблюдателей за выборами в Узбекистане, Молдове, Грузии и США.