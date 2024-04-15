Ученики из Минской области примут участие в проекте «Поезд Памяти – 2024»
Новости Беларуси. Активисты, олимпиадники, отличники учебы, победители международных конкурсов и участники поисковых отрядов. Молодежь Минской области примет участие в проекте «Поезд Памяти – 2024». Пока идет формирование состава, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.
В списке 10 человек. Им необходимо собрать портфолио, написать эссе и снять видеоролик. Участвуют ученики старших классов. Одна из них – гимназистка из Крупок. Антонина Клименко собрала портфолио, в котором рассказала о себе и своих достижениях. Написала эссе на тему «О той весне». Рассказала боевой путь своего дедушки.
Антонина Клименко, ученица Крупской районной гимназии:
У меня очень много хобби. И нужно было преподать их в какой-то интересной, необычной форме. Пришла идея, мне подсказала моя учительница физики, она предложила сделать как паровозик, где я машинист. И каждый вагончик – это одно их моих увлечений.
А вот Ульяна Щевровская уже проехалась дорогой «Поезда Памяти». За 16 дней посетила 14 городов. В списке были белорусские и российские города. Из каждого привезла письма и фотографии. После путешествия всю информацию собрала в альбом. И поделилась впечатлениями.
Ульяна Щевровская, ученица Крупской районной гимназии:
На проекте встречаются дети высокомотивированные, дети, которые давно идут к своей цели. И поэтому очень интересно с ними общаться, узнавать много нового, и не только про них, но и про тот регион, который они представляют.
Наталья Гордынская, учитель Крупской районной гимназии:
Девочки – их можно в полном смысле слова назвать патриотами, они очень творческие личности, они интересуются и знают историю своей страны, историю Великой Отечественной войны. Их семья связана с историей Великой Отечественной войны.
За два года участниками проекта с белорусской стороны стали 170 школьников. В 2023-м география проекта расширится.