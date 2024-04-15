Ученики из Минской области примут участие в проекте «Поезд Памяти – 2024»

Новости Беларуси. Активисты, олимпиадники, отличники учебы, победители международных конкурсов и участники поисковых отрядов. Молодежь Минской области примет участие в проекте «Поезд Памяти – 2024». Пока идет формирование состава, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

В списке 10 человек. Им необходимо собрать портфолио, написать эссе и снять видеоролик. Участвуют ученики старших классов. Одна из них – гимназистка из Крупок. Антонина Клименко собрала портфолио, в котором рассказала о себе и своих достижениях. Написала эссе на тему «О той весне». Рассказала боевой путь своего дедушки.

Антонина Клименко, ученица Крупской районной гимназии:

У меня очень много хобби. И нужно было преподать их в какой-то интересной, необычной форме. Пришла идея, мне подсказала моя учительница физики, она предложила сделать как паровозик, где я машинист. И каждый вагончик – это одно их моих увлечений.

А вот Ульяна Щевровская уже проехалась дорогой «Поезда Памяти». За 16 дней посетила 14 городов. В списке были белорусские и российские города. Из каждого привезла письма и фотографии. После путешествия всю информацию собрала в альбом. И поделилась впечатлениями.