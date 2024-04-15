Прямой эфир

Ученики из Минской области примут участие в проекте «Поезд Памяти – 2024»

15 апреля 2024 17:45
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Активисты, олимпиадники, отличники учебы, победители международных конкурсов и участники поисковых отрядов. Молодежь Минской области примет участие в проекте «Поезд Памяти – 2024». Пока идет формирование состава, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Ученики из Минской области примут участие в проекте «Поезд Памяти – 2024»-1

В списке 10 человек. Им необходимо собрать портфолио, написать эссе и снять видеоролик. Участвуют ученики старших классов. Одна из них – гимназистка из Крупок. Антонина Клименко собрала портфолио, в котором рассказала о себе и своих достижениях. Написала эссе на тему «О той весне». Рассказала боевой путь своего дедушки.

Ученики из Минской области примут участие в проекте «Поезд Памяти – 2024»-4

Антонина Клименко, ученица Крупской районной гимназии:
У меня очень много хобби. И нужно было преподать их в какой-то интересной, необычной форме. Пришла идея, мне подсказала моя учительница физики, она предложила сделать как паровозик, где я машинист. И каждый вагончик это одно их моих увлечений.

А вот Ульяна Щевровская уже проехалась дорогой «Поезда Памяти». За 16 дней посетила 14 городов. В списке были белорусские и российские города. Из каждого привезла письма и фотографии. После путешествия всю информацию собрала в альбом. И поделилась впечатлениями.

Ученики из Минской области примут участие в проекте «Поезд Памяти – 2024»-7

Ульяна Щевровская, ученица Крупской районной гимназии:
На проекте встречаются дети высокомотивированные, дети, которые давно идут к своей цели. И поэтому очень интересно с ними общаться, узнавать много нового, и не только про них, но и про тот регион, который они представляют.

Ученики из Минской области примут участие в проекте «Поезд Памяти – 2024»-10

Наталья Гордынская, учитель Крупской районной гимназии:
Девочки их можно в полном смысле слова назвать патриотами, они очень творческие личности, они интересуются и знают историю своей страны, историю Великой Отечественной войны. Их семья связана с историей Великой Отечественной войны.

За два года участниками проекта с белорусской стороны стали 170 школьников. В 2023-м география проекта расширится.

# Великая Отечественная война # общество # Новости Минска и Минской области

Другие новости рубрики

Все новости
Легендарный кинотеатр «Победа» планируют открыть к 3 июля в Минске
15 апреля 2024 17:44

Легендарный кинотеатр «Победа» планируют открыть к 3 июля в Минске

Боровик: почему сейчас отказываются от экстремистских ресурсов? Население устало!
15 апреля 2024 17:42

Боровик: почему сейчас отказываются от экстремистских ресурсов? Население устало!

«Минск их забирает очень активно». Почему региональным СМИ не хватает молодых кадров?
15 апреля 2024 17:25

«Минск их забирает очень активно». Почему региональным СМИ не хватает молодых кадров?

«Это поле боя, и на нём воюют всеми имеющимися средствами» – Бузин о работе СМИ
15 апреля 2024 17:23

«Это поле боя, и на нём воюют всеми имеющимися средствами» – Бузин о работе СМИ

Модельер из Конго создаёт платья и костюмы для сирот и детей с особенностями развития в Витебске
15 апреля 2024 17:12

Модельер из Конго создаёт платья и костюмы для сирот и детей с особенностями развития в Витебске

В Минске определили стратегию взаимодействия Белорусской православной церкви и Красного Креста
15 апреля 2024 17:12

В Минске определили стратегию взаимодействия Белорусской православной церкви и Красного Креста

Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны
15 апреля 2024 17:09

Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны

Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»
15 апреля 2024 17:09

Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»

Дзермант: западный путь развития представляет угрозу не только Западу, но и всему человечеству
15 апреля 2024 17:08

Дзермант: западный путь развития представляет угрозу не только Западу, но и всему человечеству

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!
15 апреля 2024 16:59

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!

Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи
15 апреля 2024 16:58

Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная
15 апреля 2024 16:57

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная