Прямой эфир

Боровик: почему сейчас отказываются от экстремистских ресурсов? Население устало!

15 апреля 2024 17:42
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Боровик: почему сейчас отказываются от экстремистских ресурсов? Население устало!-1

Вадим Боровик, политолог:
Ни один руководитель области, района не поставит задачу делать неинтересные, скучные СМИ с неправильными фотографиями. Абсолютно молодец. Зачем вам этот отчет? Его невозможно прочитать. Была недавно сессия Мингорсовета. Прекрасно провели! Но один из выступающих говорит: вы читаете депутатам доклад по развитию Минска, и ничего никто не понял. Потому что все монотонной лекцией, хотя все было отлично. И по бюджету дали, и брошюру цветную, инфографика. Все понятно. В целом полезно. Но один из выступающих подал это все как скучную лекцию 1972 года. Это был минус маленький там.

То же самое мы говорим сейчас про СМИ. Первое. Эффективная, качественная подача информации очень важна. Потому что какая бы важная мысль ни звучала, если она будет подана неэффективно, телевизор переключат или газету закроют. Второе. Значит, еще раз обращаю внимание. У нас не стоит задача всем понравиться.

В чем наша задача – позитивная повестка – показывать проблему, но показывать, как мы ее будем решать. И самое главное, что не любит Александр Григорьевич Лукашенко, – это очковтирательство. Сколько раз мы видели, когда пытались траву покрасить, показать, что все прекрасно, а потом корова дохлая лежит в грязи. И это все вскрывалось, и проблема потом больше. И потом люди в погонах ехали, серьезные должности, извините меня, совсем другими вопросами руководить. Поэтому недальновидные те руководители, которые хотят очень сильно причесать СМИ. Должна быть квинтэссенция – обозначение проблем и конструктивная повестка. Почему сейчас отказываются от экстремистских ресурсов? Тоже население устало. Одна грязь, все плохо. Хотят конструктивную повестку. Если обозначили СМИ наши, что не везде дороги лучшие в мире у нас, Президент поставил задачу, начали решать. Так и делается. Обозначили проблему и решаем ее. Совместная работа. 

Читайте также:

«Минск их забирает очень активно». Почему региональным СМИ не хватает молодых кадров?

Наша прогосударственная позиция СМИ интересна и в России – гендиректор информагентства «Минская правда»

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!

# СМИ Беларуси # общество # Вадим Боровик

Другие новости рубрики

Все новости
«Минск их забирает очень активно». Почему региональным СМИ не хватает молодых кадров?
15 апреля 2024 17:25

«Минск их забирает очень активно». Почему региональным СМИ не хватает молодых кадров?

«Это поле боя, и на нём воюют всеми имеющимися средствами» – Бузин о работе СМИ
15 апреля 2024 17:23

«Это поле боя, и на нём воюют всеми имеющимися средствами» – Бузин о работе СМИ

Модельер из Конго создаёт платья и костюмы для сирот и детей с особенностями развития в Витебске
15 апреля 2024 17:12

Модельер из Конго создаёт платья и костюмы для сирот и детей с особенностями развития в Витебске

В Минске определили стратегию взаимодействия Белорусской православной церкви и Красного Креста
15 апреля 2024 17:12

В Минске определили стратегию взаимодействия Белорусской православной церкви и Красного Креста

Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны
15 апреля 2024 17:09

Президент Беларуси подписал указ о социальной поддержке отдельных категорий жителей страны

Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»
15 апреля 2024 17:09

Сложно ли региональному издательству найти экспертное мнение? Рассказала главный редактор «Шклов-инфо»

Дзермант: западный путь развития представляет угрозу не только Западу, но и всему человечеству
15 апреля 2024 17:08

Дзермант: западный путь развития представляет угрозу не только Западу, но и всему человечеству

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!
15 апреля 2024 16:59

Николай Бузин: нельзя отказываться от региональных СМИ никоим образом!

Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи
15 апреля 2024 16:58

Представители Беларуси и России подписали соглашение о взаимном признании электронной подписи

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная
15 апреля 2024 16:57

Гитлеровцы называли его «бандитом №1»! Рассказываем о судьбе и подвигах легендарного Батьки Миная

Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе
15 апреля 2024 16:53

Минсельхозпрод: сев ранних яровых зерновых планируется закончить на этой неделе

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ
15 апреля 2024 16:52

Олег Коропов: сегодня повестку формируют региональные и государственные СМИ