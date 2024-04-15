Боровик: почему сейчас отказываются от экстремистских ресурсов? Население устало!

Новости Беларуси. Информационные войны современности. Какие ответы есть на вопросы врагов на страницах нашей прессы? Проявляют ли идеологи на местах самостоятельность? В чем не стесняются журналисты и что за приемы используют на телевидении и в соцсетях? Готовность отражать психологические атаки Запада и индекс доверия белорусским медиа обсудили эксперты на площадке ток-шоу «По существу».

Вадим Боровик, политолог:

Ни один руководитель области, района не поставит задачу делать неинтересные, скучные СМИ с неправильными фотографиями. Абсолютно молодец. Зачем вам этот отчет? Его невозможно прочитать. Была недавно сессия Мингорсовета. Прекрасно провели! Но один из выступающих говорит: вы читаете депутатам доклад по развитию Минска, и ничего никто не понял. Потому что все монотонной лекцией, хотя все было отлично. И по бюджету дали, и брошюру цветную, инфографика. Все понятно. В целом полезно. Но один из выступающих подал это все как скучную лекцию 1972 года. Это был минус маленький там.

То же самое мы говорим сейчас про СМИ. Первое. Эффективная, качественная подача информации очень важна. Потому что какая бы важная мысль ни звучала, если она будет подана неэффективно, телевизор переключат или газету закроют. Второе. Значит, еще раз обращаю внимание. У нас не стоит задача всем понравиться.

В чем наша задача – позитивная повестка – показывать проблему, но показывать, как мы ее будем решать. И самое главное, что не любит Александр Григорьевич Лукашенко, – это очковтирательство. Сколько раз мы видели, когда пытались траву покрасить, показать, что все прекрасно, а потом корова дохлая лежит в грязи. И это все вскрывалось, и проблема потом больше. И потом люди в погонах ехали, серьезные должности, извините меня, совсем другими вопросами руководить. Поэтому недальновидные те руководители, которые хотят очень сильно причесать СМИ. Должна быть квинтэссенция – обозначение проблем и конструктивная повестка. Почему сейчас отказываются от экстремистских ресурсов? Тоже население устало. Одна грязь, все плохо. Хотят конструктивную повестку. Если обозначили СМИ наши, что не везде дороги лучшие в мире у нас, Президент поставил задачу, начали решать. Так и делается. Обозначили проблему и решаем ее. Совместная работа.

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