Литовским фурам разрешили покинуть Беларусь: что происходит на границе и реакция водителей

Александр Лукашенко, рассмотрев обращение литовских и польских перевозчиков, принял решение о возможности выезда грузовых транспортных средств с литовской регистрацией, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Читайте здесь. Что в этот понедельник, 23 марта, происходит на границе и как ситуацию, спровоцированную Вильнюсом еще осенью, сегодня комментируют водители тех самых машин? Наш гродненский корреспондент Галина Буро отправилась на белорусско-литовскую границу – в окрестности пункта пропуска «Бенякони». И вот ее репортаж, что называется, «с колес».

Галина Буро, корреспондент:

В целости и сохранности: на специализированных стоянках рядом с белорусско-литовской границей на данный момент находятся более 1900 грузовиков соседней страны, машины полностью готовы к выезду. За время простоя с ними ничего не случилось, поскольку парковки охраняемые. Теперь алгоритм работы такой: как только литовские перевозчики оплачивают услуги стоянки и оформляют документы – шлагбаум открывается. Суммы за период простоя набежали немалые, где-то даже неподъемные для перевозчиков. Потому белорусская сторона пошла навстречу – в разы снизила итоговый чек. Первые водители уже прибыли на парковку рядом с пунктом пропуска «Бенякони», чтобы провести оплату и забрать транспорт. Перевозчики из ЕС выбрали диалог с Минском! Кто попал под удар политических решений Литвы?

Александр Головач, водитель:

Ситуация довольно-таки неприятная случилась. Ее решения все ждали, и, слава богу, все так положительно закончилось. Мы очень этому рады.

Максим Наливайко, водитель:

Прибыли, чтобы забрать транспортные средства, прождали ровно 4 месяца, чуть больше даже. Сейчас в процессе оформления документов, оплаты стоянки. И ждем выезда. Многие литовские фирмы ищут людей, которые смогут забрать машины, поскольку длительная неопределенность привела к тому, что водители ушли. Напомним, история с грузовиками началась еще в ноябре 2025 года, когда Вильнюс в одностороннем порядке закрыл границу и литовские фуры не могли вернуться домой с территории Беларуси. Чтобы большегрузы не создавали препятствий на обочинах дорог, их разместили на платных комфортабельных стоянках. Спустя 4 месяца здесь началось долгожданное движение.