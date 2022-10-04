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«У нескольких пациентов переломы костей». Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Фаниполем

04 октября 2022 13:28
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Новости Беларуси. Всем пострадавшим в ДТП под Фаниполем оказана квалифицированная медицинская помощь. Наиболее тяжелые пациенты доставлены в Минск, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

«У нескольких пациентов переломы костей». Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Фаниполем-1

Двум пострадавшим, которые нуждались в экстренном оперативном вмешательстве, провели операцию. У одного из них состояние тяжелое, он будет находиться на искусственной вентиляции легких. Из семи поступивших в больницу скорой помощи в Минске на лечение остаются пятеро, двое – жители Германии. Еще двоих после обследования отпустили домой.

«У нескольких пациентов переломы костей». Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Фаниполем-4

Игорь Шиманский, заместитель главного врача по хирургии Городской клинической больницы скорой медицинской помощи:
Из семи поступивших к нам пострадавших один – наиболее тяжелый пациент, у которого травма нижних конечностей, травма брюшной полости. У нескольких пациентов переломы костей конечностей. Среди пострадавших, которые обратились и доставлены, детей нет. Все пациенты взрослого возраста. Двое – жители Германии.

«У нескольких пациентов переломы костей». Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Фаниполем-7

Александр Суходольский, представитель Следственного комитета:
По данному факту Следственным комитетом возбуждено уголовное дело по части 2 статьи 317 Уголовного кодекса – нарушение правил дорожного движения, повлекшее по неосторожности причинение тяжких телесных повреждений. Все обстоятельства дорожно-транспортного происшествия устанавливаются, фиксируется следовая картина.

«У нескольких пациентов переломы костей». Медики рассказали о состоянии пострадавших в ДТП под Фаниполем-10

Утром на трассе Р1 столкнулись легковой автомобиль, погрузчик и рейсовый автобус. В нем находился 61 пассажир и два водителя. Тот, который был за рулем, двигаясь по средней полосе, при перестроении совершил столкновение с погрузчиком. Автобус отбросило на легковой автомобиль, который находился на обочине. В нем была женщина. Ее деблокировали из покореженного кузова. На месте ДТП работают следователи, сотрудники ГАИ и судебные эксперты.

# Авария в Минской области # общество # Игорь Шиманский # Александр Суходольский # Фотофакт

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