В Беловежской пуще обсудили проблему заградительного забора Польши

Мы не в розовых очках. О предстоящем референдуме в Польше касательно забора на границе сегодня, 8 сентября, высказался министр природных ресурсов и окружающей среды Беларуси Андрей Худык, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. В Национальном парке «Беловежская пуща» прошло расширенное заседание экологического совета при природоохранном ведомстве.

Судьбу реликтового леса и краснокнижных обитателей и тот вред, которому подвергается заповедник, обсуждали на двух языках – русском и английском. К онлайн-трансляции присоединилось более 200 экологов, экспертов, журналистов и блогеров. В их числе представители Польши и Норвегии. Пока в Варшаве власти заняты тем, как узаконить экологическое преступление, Беларусь не оставляет попыток вразумить соседей, а еще мировое сообщество. Впрочем, простые поляки и так все понимают. Теперь от них зависит исход референдума о будущем Беловежской пущи. Он назначен на середину октября.

Марчин М иколаек, общественный деятель, журналист, блогер ( П ольша): Ни один поляк за снос этого забора не проголосует не потому, что люди не переживают за природную территорию, а, скорее всего, потому, что жителям Польши настолько сильно внушили эту пропаганду об угрожающей им Беларуси, что те будут верить во всю эту пропаганду.

Андрей Худык, министр природных ресурсов и охраны окружающей среды Беларуси:

Я надеюсь, что в том числе и часть нашей работы повлияла на то, что этот вопрос вынесен сегодня на референдум. Но надо принять решение. Мы понимаем, конечно, что когда польское правительство принимало решение и возводило забор, почему-то они не проводили референдум и не советовались с народом, а просто приняли решение и сделали. Сегодня они планируют узаконить голосом народа этот забор. И у них, наверное, только такие планы. Но я надеюсь, что активная часть общества поляков выскажется.

Беларусь еще с момента проектирования забора выступает с категоричным протестом против его существования. По словам ученых национального парка, он причинил вред популяции многих животных. Прежде всего речь о зубрах, волках и рысях. По сути, прекращена их миграция. Также меняется и естественный водный режим на территории пущи. Это может привести либо к засухам, либо к заболачиванию реликтового леса. Вопрос сохранения величайшего природного наследия сейчас стоит как никогда остро.