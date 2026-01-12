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Новости по тегу #Вадим Кравчук

Наращиваем импортозамещение – в СЭЗ «Брест» разработали стратегию развития до 2030 года
12 января 2026 17:22

Наращиваем импортозамещение – в СЭЗ «Брест» разработали стратегию развития до 2030 года

Средняя Азия, Латинская Америка и Африка. Как «Агропищепром» вышел на новые рынки в условиях санкций?
26 сентября 2025 17:10

Средняя Азия, Латинская Америка и Африка. Как «Агропищепром» вышел на новые рынки в условиях санкций?

Во Дворце Республике прошёл концерт-реквием «Каждый третий»
06 апреля 2025 17:51

Во Дворце Республике прошёл концерт-реквием «Каждый третий»

В Бресте стартовал XXVIII Международный театральный фестиваль «Белая Вежа»
10 сентября 2024 17:23

В Бресте стартовал XXVIII Международный театральный фестиваль «Белая Вежа»

Более 3 тысяч человек поучаствовали в «Забеге первых» к 85-летию Брестской области
11 мая 2024 17:26

Более 3 тысяч человек поучаствовали в «Забеге первых» к 85-летию Брестской области

Дети Донбасса приехали в белорусский реабилитационный центр на оздоровление
01 ноября 2023 11:09

Дети Донбасса приехали в белорусский реабилитационный центр на оздоровление

Переход через калитку по расписанию. В Беловежской пуще обсудили влияние польского забора на экологию
08 сентября 2023 18:29

Переход через калитку по расписанию. В Беловежской пуще обсудили влияние польского забора на экологию

Сфера образования на жёстком контроле Президента. Оцениваем подготовку к учебному году на примере брестских школ и садов
30 августа 2023 16:41

Сфера образования на жёстком контроле Президента. Оцениваем подготовку к учебному году на примере брестских школ и садов

Почти треть бюджета Брестской области направится в сферу образования
30 августа 2023 06:52

Почти треть бюджета Брестской области направится в сферу образования

Фан-зона, вкусный фестиваль и шоу с роботом! Как Брест встречает участников и гостей II Игр стран СНГ?
04 августа 2023 20:04

Фан-зона, вкусный фестиваль и шоу с роботом! Как Брест встречает участников и гостей II Игр стран СНГ?

Календарь с детскими рисунками малой родины создали в Брестской области
26 декабря 2022 07:56

Календарь с детскими рисунками малой родины создали в Брестской области

Химия и биология на повышенном уровне и поступление без экзаменов. Зачем школьники идут в агроклассы?
07 декабря 2022 14:58

Химия и биология на повышенном уровне и поступление без экзаменов. Зачем школьники идут в агроклассы?