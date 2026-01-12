Новости по тегу #Вадим Кравчук

Санкции повлияли не только на поставки комплектующих, но и на спрос среди потребителей.
На внешние рынки предприятие поставляет до 80 % пищевого оборудования. За прошлый год приросли в экспорте в полтора раза.
Показы продлятся до 12 апреля.
В этом году в Брест съехались 22 творческих коллектива из 7 стран – Беларуси, России, Азербайджана, Дании, Казахстана, Таджикистана и Узбекистана.
09 октября 2026 10:36
09 октября 2026 10:24
09 октября 2026 10:16
09 октября 2026 09:22
09 октября 2026 09:02
09 октября 2026 08:54
09 октября 2026 08:50
09 октября 2026 08:24