Выставка «Виноград – 2023» прошла в Минском районе. Узнали секреты выращивания этой солнечной ягоды

Новости Беларуси. Виноград – поэзия природы. Это слова участников выставки, посвященной уже неэкзотической для белорусов ягоде. В Самохваловичах собрались как опытные виноградари, так и новички. На базе Института плодоводства прошел семинар-практикум и дегустация различных сортов винограда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Диана Головач – о вкусе отечественной солнечной ягоды.

Диана Головач, корреспондент:

Виноград – теплолюбивая культура, которую выращивают в южных странах. Но кто сказал, что нельзя создать собственную плантацию в Беларуси?

Вадим Точилин из Новополоцка увлекся виноградом более 30 лет назад. У себя пробовал выращивать сотни сортов, и все они прижились, несмотря на сложные погодные условия. У него на участке даже есть своя плантация. Признается, что из всего разнообразия ягод есть любимчик – Тасон. Он отличается не только вкусовыми качествами, но и морозостойкостью. А это лучше всего подходит для нашего климата.

Владимир Точилин, участник выставки «Виноград – 2023»:

Чтобы вырастить хороший виноград, надо его просто для начала полюбить как собственных детей. Виноград – это такое растение, которое очень отзывчиво на заботу, любовь. Опытный виноградарь часто организует дегустации лучших сортов. В Новополоцке проводит экскурсии по своим угодьям. Вот оно, белорусское гостеприимство!

Владимир Точилин:

Интересный сорт – Академик. Считайте, что с улицы или из теплицы срезали огурчик. До того у него такая плотная мякоть. Вы в этом сами сейчас убедитесь. Диана Головач:

Ого, очень вкусно. Валентина Печко продолжает дело своего отца. Виктор Говорухин – один из первооткрывателей виноградного дела в нашей стране, сотрудничал с учеными-селекционерами из многих регионов Советского Союза. Увлекся солнечным растением еще в молодости. За 40 лет испытал более 400 сортов, которые потом нашли практическое применение. В 2001 году его коллекция была включена в госреестр страны.

Валентина Печко, участница выставки «Виноград – 2023»:

Очень рада, что в этом веке очень много людей поверили в то, что может виноград расти в Беларуси. Мечта моего отца сбылась.

В Беларуси произрастает около 1 000 сортов солнечной ягоды. 527 из них – в Институте плодоводства. Научные сотрудники вместе с частными коллекционерами приняли участие в выставке. Представили в том числе новинки – сорта «Клубничный», «Сон Анжелики», «Нельсон». Из-за своего неповторимого вкуса они стали трендами этого года.

Владимир Устинов, научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства НАН Беларуси:

Люди, приезжая, видят, смотрят, пробуют, удивляются, не верят, что это все выросло у нас здесь, на территории Республики Беларусь, что-то в открытом грунте, что-то в теплицах, но тем не менее на рынке и ни в одном магазине такого разнообразия никогда не увидеть. Выставку смогли посетить все желающие. Ведь, помимо дегустации, была возможность приобрести саженцы понравившихся сортов. А чтобы новичку не запутаться во всем разнообразии, на помощь приходили лучшие виноградари со всей Беларуси.