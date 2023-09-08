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Выставка «Виноград – 2023» прошла в Минском районе. Узнали секреты выращивания этой солнечной ягоды

08 сентября 2023 17:21
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Новости Беларуси. Виноград – поэзия природы. Это слова участников выставки, посвященной уже неэкзотической для белорусов ягоде. В Самохваловичах собрались как опытные виноградари, так и новички. На базе Института плодоводства прошел семинар-практикум и дегустация различных сортов винограда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Диана Головач – о вкусе отечественной солнечной ягоды.

Выставка «Виноград – 2023» прошла в Минском районе. Узнали секреты выращивания этой солнечной ягоды-1

Диана Головач, корреспондент:
Виноград – теплолюбивая культура, которую выращивают в южных странах. Но кто сказал, что нельзя создать собственную плантацию в Беларуси?

Выставка «Виноград – 2023» прошла в Минском районе. Узнали секреты выращивания этой солнечной ягоды-4

Вадим Точилин из Новополоцка увлекся виноградом более 30 лет назад. У себя пробовал выращивать сотни сортов, и все они прижились, несмотря на сложные погодные условия. У него на участке даже есть своя плантация. Признается, что из всего разнообразия ягод есть любимчик – Тасон. Он отличается не только вкусовыми качествами, но и морозостойкостью. А это лучше всего подходит для нашего климата.

Выставка «Виноград – 2023» прошла в Минском районе. Узнали секреты выращивания этой солнечной ягоды-7

Владимир Точилин, участник выставки «Виноград – 2023»:
Чтобы вырастить хороший виноград, надо его просто для начала полюбить как собственных детей. Виноград – это такое растение, которое очень отзывчиво на заботу, любовь.

Опытный виноградарь часто организует дегустации лучших сортов. В Новополоцке проводит экскурсии по своим угодьям. Вот оно, белорусское гостеприимство!

Выставка «Виноград – 2023» прошла в Минском районе. Узнали секреты выращивания этой солнечной ягоды-10

Владимир Точилин:
Интересный сорт – Академик. Считайте, что с улицы или из теплицы срезали огурчик. До того у него такая плотная мякоть. Вы в этом сами сейчас убедитесь.

Диана Головач:
Ого, очень вкусно.

Валентина Печко продолжает дело своего отца. Виктор Говорухин – один из первооткрывателей виноградного дела в нашей стране, сотрудничал с учеными-селекционерами из многих регионов Советского Союза. Увлекся солнечным растением еще в молодости. За 40 лет испытал более 400 сортов, которые потом нашли практическое применение. В 2001 году его коллекция была включена в госреестр страны.

Выставка «Виноград – 2023» прошла в Минском районе. Узнали секреты выращивания этой солнечной ягоды-13

Валентина Печко, участница выставки «Виноград – 2023»:
Очень рада, что в этом веке очень много людей поверили в то, что может виноград расти в Беларуси. Мечта моего отца сбылась.

Выставка «Виноград – 2023» прошла в Минском районе. Узнали секреты выращивания этой солнечной ягоды-16

В Беларуси произрастает около 1 000 сортов солнечной ягоды. 527 из них – в Институте плодоводства. Научные сотрудники вместе с частными коллекционерами приняли участие в выставке. Представили в том числе новинки – сорта «Клубничный», «Сон Анжелики», «Нельсон». Из-за своего неповторимого вкуса они стали трендами этого года.

Выставка «Виноград – 2023» прошла в Минском районе. Узнали секреты выращивания этой солнечной ягоды-19

Владимир Устинов, научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства НАН Беларуси:
Люди, приезжая, видят, смотрят, пробуют, удивляются, не верят, что это все выросло у нас здесь, на территории Республики Беларусь, что-то в открытом грунте, что-то в теплицах, но тем не менее на рынке и ни в одном магазине такого разнообразия никогда не увидеть.

Выставку смогли посетить все желающие. Ведь, помимо дегустации, была возможность приобрести саженцы понравившихся сортов. А чтобы новичку не запутаться во всем разнообразии, на помощь приходили лучшие виноградари со всей Беларуси.

Выставка «Виноград – 2023» прошла в Минском районе. Узнали секреты выращивания этой солнечной ягоды-22

Мы изучаем сорта винограда, которые можно посадить на участке. Пробуем те сорта, которые уже посадили, мы их садили в рандомном виде, случайным образом, смотрим, что из них нравится, не нравится. Ну и смотрим новые сорта, которые можем посадить.

Выращивание винограда в Беларуси имеет большой потенциал. Ученые активно работают над развитием этой отрасли. Благоприятные климатические условия и использование современных методов делают отечественную ягоду одной из самых вкусных.

# Растения и цветы # общество # Диана Головач # Фотофакт

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