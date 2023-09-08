Выставка «Виноград – 2023» прошла в Минском районе. Узнали секреты выращивания этой солнечной ягоды
Новости Беларуси. Виноград – поэзия природы. Это слова участников выставки, посвященной уже неэкзотической для белорусов ягоде. В Самохваловичах собрались как опытные виноградари, так и новички. На базе Института плодоводства прошел семинар-практикум и дегустация различных сортов винограда, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Диана Головач – о вкусе отечественной солнечной ягоды.
Диана Головач, корреспондент:
Виноград – теплолюбивая культура, которую выращивают в южных странах. Но кто сказал, что нельзя создать собственную плантацию в Беларуси?
Вадим Точилин из Новополоцка увлекся виноградом более 30 лет назад. У себя пробовал выращивать сотни сортов, и все они прижились, несмотря на сложные погодные условия. У него на участке даже есть своя плантация. Признается, что из всего разнообразия ягод есть любимчик – Тасон. Он отличается не только вкусовыми качествами, но и морозостойкостью. А это лучше всего подходит для нашего климата.
Владимир Точилин, участник выставки «Виноград – 2023»:
Чтобы вырастить хороший виноград, надо его просто для начала полюбить как собственных детей. Виноград – это такое растение, которое очень отзывчиво на заботу, любовь.
Опытный виноградарь часто организует дегустации лучших сортов. В Новополоцке проводит экскурсии по своим угодьям. Вот оно, белорусское гостеприимство!
Владимир Точилин:
Интересный сорт – Академик. Считайте, что с улицы или из теплицы срезали огурчик. До того у него такая плотная мякоть. Вы в этом сами сейчас убедитесь.
Диана Головач:
Ого, очень вкусно.
Валентина Печко продолжает дело своего отца. Виктор Говорухин – один из первооткрывателей виноградного дела в нашей стране, сотрудничал с учеными-селекционерами из многих регионов Советского Союза. Увлекся солнечным растением еще в молодости. За 40 лет испытал более 400 сортов, которые потом нашли практическое применение. В 2001 году его коллекция была включена в госреестр страны.
Валентина Печко, участница выставки «Виноград – 2023»:
Очень рада, что в этом веке очень много людей поверили в то, что может виноград расти в Беларуси. Мечта моего отца сбылась.
В Беларуси произрастает около 1 000 сортов солнечной ягоды. 527 из них – в Институте плодоводства. Научные сотрудники вместе с частными коллекционерами приняли участие в выставке. Представили в том числе новинки – сорта «Клубничный», «Сон Анжелики», «Нельсон». Из-за своего неповторимого вкуса они стали трендами этого года.
Владимир Устинов, научный сотрудник отдела селекции плодовых культур Института плодоводства НАН Беларуси:
Люди, приезжая, видят, смотрят, пробуют, удивляются, не верят, что это все выросло у нас здесь, на территории Республики Беларусь, что-то в открытом грунте, что-то в теплицах, но тем не менее на рынке и ни в одном магазине такого разнообразия никогда не увидеть.
Выставку смогли посетить все желающие. Ведь, помимо дегустации, была возможность приобрести саженцы понравившихся сортов. А чтобы новичку не запутаться во всем разнообразии, на помощь приходили лучшие виноградари со всей Беларуси.
Мы изучаем сорта винограда, которые можно посадить на участке. Пробуем те сорта, которые уже посадили, мы их садили в рандомном виде, случайным образом, смотрим, что из них нравится, не нравится. Ну и смотрим новые сорта, которые можем посадить.
Выращивание винограда в Беларуси имеет большой потенциал. Ученые активно работают над развитием этой отрасли. Благоприятные климатические условия и использование современных методов делают отечественную ягоду одной из самых вкусных.