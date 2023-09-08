Кто отправится на «Мисс мира»? В Беларуси прямо сейчас выбирают самую красивую девушку страны!

Новости Беларуси. 8 сентября определится самая красивая девушка страны. Во Дворце спорта проходит финал ХІІІ Национального конкурса «Мисс Беларусь – 2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди зрителей и Президент Беларуси. Как передают наши коллеги, атмосфера волнительная, чувствуется конкуренция. Конечно, столько красоты на один квадратный метр.

За корону борются 24 девушки из регионов и столицы. Среди конкурсанток и студентки, и работающие. Участницы абсолютно из разных профессий: IT-отрасли, медицины, образования, экономики. Безусловно, в дополнение к красоте это отличный бонус. Мы пообщались с девушками еще до начала конкурса. Главный вопрос, конечно же, а были ли интриги за время подготовки? Все-таки конкуренция, да еще и женская, дело такое.

Виктория Ходосок, СТВ:

Конкурс серьезный, красоты на квадратный метр хоть отбавляй. Интриги, скандалы, расследования. Была за кулисами во время подготовки женская конкуренция? Элеонора Качаловская, финалистка конкурса «Мисс Беларусь – 2023»:

Ну вот вы женщина, я женщина. Как вы думаете? Виктория Ходосок:

Ну, мне корону не получать.

Элеонора Качаловская:

Конечно, мы все стараемся как-то со взрослой точки зрения, уже осознанно подходить ко многим моментам. Но понятно, что внутренние конфликты были. И это нормально, я считаю. Странное общество, где нет конфликтов. Правда? Хорошо, что все ссоры у нас решались мирным, спокойным путем, обычным, хорошим диалогом. У нас с девушками взрослые хорошие отношения. Виктория Ходосок:

Как решилась на участие в конкурсе? Что тебя сподвигло?

Валерия Фомченко, финалистка конкурса «Мисс Беларусь – 2023»:

Я к этому стремилась. Я не решалась, это была цель, к которой я шла. И я пришла, но окончательной цели я пока не достигла. Надеюсь, что сегодня все сбудется. Виктория Ходосок:

Зачем девушки участвуют в конкурсах красоты? Валерия Фомченко:

Кто-то участвует просто из интереса, кто-то участвует для пиара, особенно в таком конкурсе, как «Мисс Беларусь», потому что масштабы сами понимаете какие. Для меня это борьба с самой собой. Для меня это больше, чем просто корона и лента. Для меня это жизнь, которую я проживаю, которую я чувствую. Мне кажется, что девочки, которые участвуют в таких конкурсах, они должны показывать не только внешнюю красоту, но и внутреннюю. И в таком конкурсе, как «Мисс Беларусь», конечно, важно показывать именно Беларусь такой, какой она является, чистой, белой. Прежде чем попасть в число финалисток, девушки прошли строгий отбор. Среди основных критериев – рост от 172 см, возраст от 18 до 27 лет, хорошие внешние данные, статус – не замужем. Позади у конкурсанток отборочный тур, репетиции в режиме нон-стоп и генеральный прогон. Ну и совсем скоро станет известно имя фаворитки у публики, номинация – «Мисс зрительских симпатий». Многие пришли поддержать своих.

– Победит наша конкурсантка Кристина Иванова. Мы приехали из Бобруйска болеть за нее активно всей нашей школой, средней школой № 2 города Бобруйска. Считаем, что она у нас победит, считаем, что она у нас самая красивая, обаятельная и приз должен достаться ей.

– Если Кристина победит, из школы, наверное, придется уйти. Не жалеете, если вдруг потеряете кадры?

– Если у нас будет победитель, это будет для школы большая реклама. И надеюсь, она нас не забудет.

Очень нравится, так красиво, такая обстановка хорошая, дружелюбная. Это необыкновенно, красота такая. Я и по телевизору смотрела, но наяву посмотреть – это совсем другое. Просматривала я все и думаю, здесь я уже точно определюсь.

– Елизавета – моя внучка. Мы приехали из Волковыска, чтобы поболеть за нее. Очень переживаю, хотя тут приятная такая обстановка, красиво, обстановка располагает. Мы за нее переживаем, волнуемся, держим кулачки и надеемся на удачу.

– Вы, наверное, братья и сестры?

– Двоюродная сестра.

– А я родной брат.

– Если сестра победит и станет самой красивой девушкой страны, гордость брата будет распирать?

– Конечно.

– Расскажи, как ты поддерживал сестру?

– Я каждый день в Instagram отправлял на голосование, просил, чтобы за нее голосовали.

– Накручивали лайки?

– Нет.

– Это голоса наши.