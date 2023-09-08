Кто отправится на «Мисс мира»? В Беларуси прямо сейчас выбирают самую красивую девушку страны!
Новости Беларуси. 8 сентября определится самая красивая девушка страны. Во Дворце спорта проходит финал ХІІІ Национального конкурса «Мисс Беларусь – 2023», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Среди зрителей и Президент Беларуси. Как передают наши коллеги, атмосфера волнительная, чувствуется конкуренция. Конечно, столько красоты на один квадратный метр.
За корону борются 24 девушки из регионов и столицы. Среди конкурсанток и студентки, и работающие. Участницы абсолютно из разных профессий: IT-отрасли, медицины, образования, экономики. Безусловно, в дополнение к красоте это отличный бонус.
Мы пообщались с девушками еще до начала конкурса. Главный вопрос, конечно же, а были ли интриги за время подготовки? Все-таки конкуренция, да еще и женская, дело такое.
Виктория Ходосок, СТВ:
Конкурс серьезный, красоты на квадратный метр хоть отбавляй. Интриги, скандалы, расследования. Была за кулисами во время подготовки женская конкуренция?
Элеонора Качаловская, финалистка конкурса «Мисс Беларусь – 2023»:
Ну вот вы женщина, я женщина. Как вы думаете?
Виктория Ходосок:
Ну, мне корону не получать.
Элеонора Качаловская:
Конечно, мы все стараемся как-то со взрослой точки зрения, уже осознанно подходить ко многим моментам. Но понятно, что внутренние конфликты были. И это нормально, я считаю. Странное общество, где нет конфликтов. Правда? Хорошо, что все ссоры у нас решались мирным, спокойным путем, обычным, хорошим диалогом. У нас с девушками взрослые хорошие отношения.
Виктория Ходосок:
Как решилась на участие в конкурсе? Что тебя сподвигло?
Валерия Фомченко, финалистка конкурса «Мисс Беларусь – 2023»:
Я к этому стремилась. Я не решалась, это была цель, к которой я шла. И я пришла, но окончательной цели я пока не достигла. Надеюсь, что сегодня все сбудется.
Виктория Ходосок:
Зачем девушки участвуют в конкурсах красоты?
Валерия Фомченко:
Кто-то участвует просто из интереса, кто-то участвует для пиара, особенно в таком конкурсе, как «Мисс Беларусь», потому что масштабы сами понимаете какие. Для меня это борьба с самой собой. Для меня это больше, чем просто корона и лента. Для меня это жизнь, которую я проживаю, которую я чувствую. Мне кажется, что девочки, которые участвуют в таких конкурсах, они должны показывать не только внешнюю красоту, но и внутреннюю. И в таком конкурсе, как «Мисс Беларусь», конечно, важно показывать именно Беларусь такой, какой она является, чистой, белой.
Прежде чем попасть в число финалисток, девушки прошли строгий отбор. Среди основных критериев – рост от 172 см, возраст от 18 до 27 лет, хорошие внешние данные, статус – не замужем. Позади у конкурсанток отборочный тур, репетиции в режиме нон-стоп и генеральный прогон. Ну и совсем скоро станет известно имя фаворитки у публики, номинация – «Мисс зрительских симпатий». Многие пришли поддержать своих.
– Победит наша конкурсантка Кристина Иванова. Мы приехали из Бобруйска болеть за нее активно всей нашей школой, средней школой № 2 города Бобруйска. Считаем, что она у нас победит, считаем, что она у нас самая красивая, обаятельная и приз должен достаться ей.
– Если Кристина победит, из школы, наверное, придется уйти. Не жалеете, если вдруг потеряете кадры?
– Если у нас будет победитель, это будет для школы большая реклама. И надеюсь, она нас не забудет.
Очень нравится, так красиво, такая обстановка хорошая, дружелюбная. Это необыкновенно, красота такая. Я и по телевизору смотрела, но наяву посмотреть – это совсем другое. Просматривала я все и думаю, здесь я уже точно определюсь.
– Елизавета – моя внучка. Мы приехали из Волковыска, чтобы поболеть за нее. Очень переживаю, хотя тут приятная такая обстановка, красиво, обстановка располагает. Мы за нее переживаем, волнуемся, держим кулачки и надеемся на удачу.
– Вы, наверное, братья и сестры?
– Двоюродная сестра.
– А я родной брат.
– Если сестра победит и станет самой красивой девушкой страны, гордость брата будет распирать?
– Конечно.
– Расскажи, как ты поддерживал сестру?
– Я каждый день в Instagram отправлял на голосование, просил, чтобы за нее голосовали.
– Накручивали лайки?
– Нет.
– Это голоса наши.
– Просил всех друзей, всех соседей, знакомых, чтобы за нее голосовали. Но очень приятно: из университета сегодня и ректор, и 38 человек приехали к ней в поддержку. Очень приятно.
Обладательница титула «Мисс Беларусь – 2023» получит корону, автомобиль и большую ответственность. Ей предстоит представлять нашу страну на самом престижном конкурсе планеты «Мисс мира».