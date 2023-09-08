В Минске наградили победителей конкурса профессионального мастерства «Минский мастер»

В 2023 году в отборочных этапах приняли участие порядка тысячи работников из самых разных сфер: парикмахеры, учителя, водители, почтальоны, озеленители. Все они внесли весомый вклад в развитие родного города. Лауреатами стали 27 человек, 9 из которых – молодые специалисты.

Алена Гринюк, помощник врача Центральной районной поликлиники № 25 Московского района: Во-первых, любить свою профессию, потому что без этого никуда. И плюс коллектив играет очень большую роль в этом. Если бы был другой коллектив, я думаю, что я бы не участвовала.

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:

Есть нехватка рабочих профессий. И как раз этот конкурс призван популяризировать данные профессии. Чтобы шла молодежь на предприятия, в организации, на заводы – это основная цель нашего конкурса. Но также выявлять лучших в своей профессии, чтобы поблагодарить людей за тот вклад, который они вносят в развитие города Минска.

Отметим, конкурс «Минский мастер» проводится с 2004 года. За это время в нем приняли участие свыше 270 тысяч человек. И всего 668 из них удостоились звания лучших.