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В Минске наградили победителей конкурса профессионального мастерства «Минский мастер»

08 сентября 2023 17:21
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Новости Беларуси. В преддверии Дня города в столице наградили участников конкурса «Минский мастер», сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.

В Минске наградили победителей конкурса профессионального мастерства «Минский мастер»-1

В 2023 году в отборочных этапах приняли участие порядка тысячи работников из самых разных сфер: парикмахеры, учителя, водители, почтальоны, озеленители. Все они внесли весомый вклад в развитие родного города. Лауреатами стали 27 человек, 9 из которых – молодые специалисты.

В Минске наградили победителей конкурса профессионального мастерства «Минский мастер»-4

Алена Гринюк, помощник врача Центральной районной поликлиники № 25 Московского района:
Во-первых, любить свою профессию, потому что без этого никуда. И плюс коллектив играет очень большую роль в этом. Если бы был другой коллектив, я думаю, что я бы не участвовала.

В Минске наградили победителей конкурса профессионального мастерства «Минский мастер»-7

Александр Щекович, председатель Минского городского объединения организаций профсоюзов:
Есть нехватка рабочих профессий. И как раз этот конкурс призван популяризировать данные профессии. Чтобы шла молодежь на предприятия, в организации, на заводы это основная цель нашего конкурса. Но также выявлять лучших в своей профессии, чтобы поблагодарить людей за тот вклад, который они вносят в развитие города Минска.

Отметим, конкурс «Минский мастер» проводится с 2004 года. За это время в нем приняли участие свыше 270 тысяч человек. И всего 668 из них удостоились звания лучших.

# Конкурс # общество # Александр Щекович # Новости Минска и Минской области # Фотофакт

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