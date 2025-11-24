Рейтинг Макрона во Франции продолжает снижаться из-за его позиции по Украине

Спор вокруг мирного плана по Украине подрывают рейтинги европейских политиков. Так, граждане Франции обвиняют Эммануэля Макрона в том, что он излишне озабочен проблемами Киева, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Французы считают, что из-за этого руководитель страны перестал обращать внимание на внутреннюю безопасность. Согласно данным опроса, 84 % респондентов дают негативную оценку деятельности Макрона. Количество тех, кто «категорически недоволен», выросло до 56 %. Непопулярна и политика премьер-министра Франции. Он получил 66 % отрицательных откликов. В адрес главы правительства звучат упреки в чрезмерной лояльности и отсутствии результатов работы.