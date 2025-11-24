Прямой эфир

Рейтинг Макрона во Франции продолжает снижаться из-за его позиции по Украине

24 ноября 2025 06:20
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Спор вокруг мирного плана по Украине подрывают рейтинги европейских политиков. Так, граждане Франции обвиняют Эммануэля Макрона в том, что он излишне озабочен проблемами Киева, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Рейтинг Макрона во Франции продолжает снижаться из-за его позиции по Украине -2

Французы считают, что из-за этого руководитель страны перестал обращать внимание на внутреннюю безопасность. Согласно данным опроса, 84 % респондентов дают негативную оценку деятельности Макрона. Количество тех, кто «категорически недоволен», выросло до 56 %. Непопулярна и политика премьер-министра Франции. Он получил 66 % отрицательных откликов. В адрес главы правительства звучат упреки в чрезмерной лояльности и отсутствии результатов работы.

# Эммануэль Макрон # франция

Другие новости рубрики

Все новости
Шпаковский про Россию: абсурд, что страна не примет все возможные средства для защиты
23 ноября 2025 19:07

Шпаковский про Россию: абсурд, что страна не примет все возможные средства для защиты

Шпаковский: Трамп путает понятия, не думаю, что США будут испытывать ядерное оружие
23 ноября 2025 19:02

Шпаковский: Трамп путает понятия, не думаю, что США будут испытывать ядерное оружие

Состояние Трампа за два месяца сократилось на 1,1 млрд долларов
23 ноября 2025 18:32

Состояние Трампа за два месяца сократилось на 1,1 млрд долларов