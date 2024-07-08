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Александр Лукашенко подписал закон о госпособиях семьям, воспитывающим детей

08 июля 2024 16:58
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Увеличение пособий и усиление поддержки семей с детьми. Александр Лукашенко подписал закон, который подымает уровень минимальных гарантий гражданам в период их социальной уязвимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Александр Лукашенко подписал закон о госпособиях семьям, воспитывающим детей-1

Для женщин предусмотрен рост пособия по беременности и родам. Законодательные новации касаются и отдельных категорий семей при назначении пособия на детей старше 3 лет. Будет усилена соцподдержка родителей детей-инвалидов, а вот нерадивых мам и пап ждет более жесткий контроль.

# Государственная политика # общество # Александр Лукашенко

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