Александр Лукашенко подписал закон о госпособиях семьям, воспитывающим детей

Увеличение пособий и усиление поддержки семей с детьми. Александр Лукашенко подписал закон, который подымает уровень минимальных гарантий гражданам в период их социальной уязвимости, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Для женщин предусмотрен рост пособия по беременности и родам. Законодательные новации касаются и отдельных категорий семей при назначении пособия на детей старше 3 лет. Будет усилена соцподдержка родителей детей-инвалидов, а вот нерадивых мам и пап ждет более жесткий контроль.