Ряд бюджетных законопроектов на 2026 год рассмотрят на заседании Палаты представителей

Ключевые параметры финансовой политики страны и распределение средств на предстоящий период. Ряд бюджетных законопроектов на будущий год рассмотрят сегодня, 24 ноября, на заседании Палаты представителей, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Напомним, Александр Лукашенко утвердил важнейшие прогнозные параметры развития страны на 2026 год в начале ноября. Основополагающая цель – обеспечение устойчивости экономики и повышение благосостояния людей.

В соответствии с указом Президента, рост ВВП установлен на ровне 102,8 % к 2025 году, что должно быть реализовано за счет инвестиций в основной капитал, увеличения экспорта товаров и услуг, а также стимулирования доходов населения. Все параметры бюджета ориентированы на стабильность экономики и социальную поддержку, включая финансирование ключевых программ.

И сегодня же в Палате представителей депутатский корпус рассмотрит в первом чтении ряд изменений в законодательство. Парламентарии обсудят процессуально-исполнительный кодекс об административных правонарушениях, нововведения по вопросам регулирования гражданского судопроизводства и правоотношений, изменения законов о предпринимательской деятельности. Во втором чтении планируется рассмотреть новеллы для нотариата. Как ожидается, в одном чтении депутаты примут несколько законопроектов о ратификации межгосударственных соглашений.