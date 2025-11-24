Мощные ливни вызвали наводнение в Албании – один человек погиб

Проливные дожди и наводнения, обрушившиеся на Албанию, привели к гибели женщины в граничащем с Грецией округе Деволи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

75-летнюю местную жительницу унесло течением разлившегося ручья, и потребовалось несколько часов, прежде чем ее тело было найдено. За последние сутки сотни людей на юге и юго-востоке страны были спешно эвакуированы. Дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры серьезно повреждены, а сотни гектаров сельскохозяйственных угодий оказались под водой. Власти выражают обеспокоенность, поскольку в ближайшие дни ситуация вряд ли улучшится. В зонах бедствия повреждены дороги и мосты. Метеорологи предупреждают о риске схода оползней.