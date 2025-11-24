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Мощные ливни вызвали наводнение в Албании – один человек погиб

24 ноября 2025 06:20
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Проливные дожди и наводнения, обрушившиеся на Албанию, привели к гибели женщины в граничащем с Грецией округе Деволи, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Мощные ливни вызвали наводнение в Албании – один человек погиб-2

75-летнюю местную жительницу унесло течением разлившегося ручья, и потребовалось несколько часов, прежде чем ее тело было найдено. За последние сутки сотни людей на юге и юго-востоке страны были спешно эвакуированы. Дороги, мосты и другие объекты инфраструктуры серьезно повреждены, а сотни гектаров сельскохозяйственных угодий оказались под водой. Власти выражают обеспокоенность, поскольку в ближайшие дни ситуация вряд ли улучшится. В зонах бедствия повреждены дороги и мосты. Метеорологи предупреждают о риске схода оползней.

# Наводнение

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