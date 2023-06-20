Передают продукты, лекарства и даже иконы. Тысячи белорусов не остались равнодушными к беде Донбасса

Гуманитарная помощь. Белорусы никогда не оставались равнодушными к чужой беде. Тонны грузов различные организации привозят в многострадальный Донбасс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюзы, общественники, Православная церковь – никто не остается равнодушным. Григорий Азаренок сопровождал очередную миссию. Григорий Азаренок, СТВ:

Волонтеры, добровольцы, ветеранские организации. Кто только ни откликнулся помочь Донбассу! Одежда, еда, лекарства – там, где больно, все нужно. Тысячи и тысячи белорусов сердцем и душой с теми, кого обижают, бьют и убивают. Так всегда было.

Отдельно включилась Гродненская богородичная обитель матушки Гавриилы. Они помогают не в первый раз. Закупили сладкие подарки для самых маленьких. А детки прихожан рисовали рисунки для бойцов. Все они отправились в легендарную «пятнашку».

Сергей Лущ, общественный деятель:

Передали каталки и даже продукты питания, потому что есть сложности с доставкой тех же продуктовых наборов. Белорусские граждане тоже держат руку на пульсе, следят за этими событиями, которые происходят. Есть люди в труднодоступных местах рядом с линией боевого соприкосновения, которые не покинули свои дома. И волонтеры, и наши партнеры, друзья из «Молодой Республики», «Молодой Гвардии Единой России, с которыми мы плодотворно работаем в течение акций. Потом тоже помогают адресно доставлять то, что мы привозим.

Традиционно надо сказать, что Белорусский союз женщин, коммерческие предприятия белорусские... От православного сообщества. Гродненский монастырь, матушка Гавриила – большой, низкий поклон. Передали не только помощь, груз, передали иконки. Мы были в интернациональной бригаде «пятнашка» знаменитой. Передали иконки от православных верующих. Сейчас привезем детские рисунки.