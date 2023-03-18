Азарёнок: по детям и местным жителям бандеровцы решили лупануть «Хаймарсом». Репортаж из Волновахи

Шпионский скандал в Польше обретает карикатурные черты. Одной из белорусско-российских шпионок оказалась 18-летняя девушка, которая в 2020-м участвовала в попытке государственного переворота, выходила на незаконные марши, а потом уехала в Польшу, наслушавшись сказок о демократии.

Григорий Азаренок, СТВ:

Мы вновь расскажем про Донбасс. Про Волноваху, Жогу и «Хаймарс». Про чуть не убитых детей. Про ублюдочный Запад и вас, козлов змагарских, поддерживающих это. «Белорусский Донбасс. Правое дело» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ.

5 марта 2022 года при эвакуации мирных жителей из города Волновахи Донецкой Народной Республики погиб Владимир Жога. Герой ДНР, Герой Российской Федерации. Приемник легендарного Моторолы на посту командира батальона «Спарта». 5 марта 2023 года память героя почтили и белорусы.

Григорий Азаренок, СТВ:

Сейчас Волноваха – под регулярными обстрелами. Фронт в нескольких километрах. По собравшимся детям, журналистам и просто местным жителям бандеровцы решили лупануть «Хаймарсом». Один прилетел в 20 метрах – пристрелочный, второй, который летел точно, сбила ПВО.

Григорий Азаренок:

Вот сюда прилетел совсем недавно артиллерийский снаряд, а в 20 метрах от этого места проходило мероприятие с участием множества детей.

Смертельная опасность рядом везде. Но люди знают, за что бьются.