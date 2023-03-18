Азарёнок: по детям и местным жителям бандеровцы решили лупануть «Хаймарсом». Репортаж из Волновахи
Шпионский скандал в Польше обретает карикатурные черты. Одной из белорусско-российских шпионок оказалась 18-летняя девушка, которая в 2020-м участвовала в попытке государственного переворота, выходила на незаконные марши, а потом уехала в Польшу, наслушавшись сказок о демократии.
Григорий Азаренок, СТВ:
Мы вновь расскажем про Донбасс. Про Волноваху, Жогу и «Хаймарс». Про чуть не убитых детей. Про ублюдочный Запад и вас, козлов змагарских, поддерживающих это.
«Белорусский Донбасс. Правое дело» Григория Азаренка в программе Новости «24 часа» на СТВ.
5 марта 2022 года при эвакуации мирных жителей из города Волновахи Донецкой Народной Республики погиб Владимир Жога. Герой ДНР, Герой Российской Федерации. Приемник легендарного Моторолы на посту командира батальона «Спарта». 5 марта 2023 года память героя почтили и белорусы.
Григорий Азаренок, СТВ:
Сейчас Волноваха – под регулярными обстрелами. Фронт в нескольких километрах. По собравшимся детям, журналистам и просто местным жителям бандеровцы решили лупануть «Хаймарсом». Один прилетел в 20 метрах – пристрелочный, второй, который летел точно, сбила ПВО.
Григорий Азаренок:
Вот сюда прилетел совсем недавно артиллерийский снаряд, а в 20 метрах от этого места проходило мероприятие с участием множества детей.
Смертельная опасность рядом везде. Но люди знают, за что бьются.
Позывной «Историк», боец 100-й бригады НМ ДНР:
У каждого человека российского есть история, потому что мой дед воевал в Великую Отечественную войну. Прошел от 1941 года из окружений под Вязьмой до взятия Берлина. И мне, конечно, как его внуку хочется быть его достойным.
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