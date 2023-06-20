Гуманитарная помощь. Белорусы никогда не оставались равнодушными к чужой беде. Тонны грузов различные организации привозят в многострадальный Донбасс, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Профсоюзы, общественники, Православная церковь – никто не остается равнодушным. Григорий Азаренок сопровождал очередную миссию. В этот раз из-за взрыва на Каховской ГЭС пришлось поменять маршрут. Смотрите вторую серию цикла «Время героев».

Григорий Азаренок, СТВ:

Населенный пункт Голая Пристань практически полностью ушел под воду. Приехали волонтеры и спасатели для того, чтобы помогать людям, но местность постоянно под обстрелом. Слышны звуки прилетов. Поснимаем, как это будет. Гнида решила уничтожить все вокруг. Вместе с МЧС России, молодежными волонтерами отправляемся на помощь людям в бедствии.

Справа от меня видно, что затопленное безжизненное село украинские террористы в покое не оставляют. Видна дыра от свежего прилета. Ну что, как писал Гоголь, редкая птица долетит до середины Днепра. Вот мы, в принципе, долетели. Кстати, первая съемочная группа наша белорусская, которая оказалась здесь уже в момент эвакуации, стоит это отметить. Видно, что вряд ли здесь когда-то будет снова жизнь, потому что дома в таком положении гниют, приходят в негодность. Но ищем беженцев. Ищем тех, кому нужна помощь. Тех, кого нужно сейчас доставать из-под этих прилетов постоянных.

Вот, видно – второй этаж дома. Забор полностью ушел под воду. Был такой хороший, зажиточный дом, с хорошей крышей, хорошей кладкой. Сейчас, я думаю, там ничего не осталось. Ищем людей.

Кстати, до взрыва на Каховской ГЭС жизнь здесь была не сахар. Рассказывают местные жители, которые уже эвакуировались, что прилеты, постоянные обстрелы. На одного из местных в то время, как он копал огород, террористы Зеленского просто повисли над ним дроном, сбросили ФОК. Вот, недавно похоронили. Не увидел, так сказать, затопления своего дома. Летают птицы.

Сергей Лущ, общественный деятель:

Мы видим, в какой ужасной ситуации находится поселок сам. Местные жители – сегодня целый день проходила эвакуация, очень многие эвакуированы. Кто-то пожелал остаться, не хотят покидать дома. Люди буквально живут на вторых этажах. Где рядом двухэтажные здания, где остались местные жители, ни под каким предлогом не хотят покидать поселок. Такие люди тоже есть. Посмотрите, что происходит – враг бьет по мирным гражданам. Сегодня в другом поселке был обстрелян автобус с эвакуирующимися местными жителями. Здесь постоянно слышна работа артиллерии. Мы видим своими глазами места прилетов. Поселок полностью под водой на данный момент.