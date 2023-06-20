«Это актуально и пользуется спросом у молодёжи». Где можно получить востребованную профессию?

Новости Беларуси. Получить востребованные специальности: от учителя начальных классов до тракториста-машиниста и повара. В Минской области проходит вступительная кампания. Свои двери для абитуриентов открыли почти 40 учреждений профессионально-технического и среднего специального образования, сообщили в программе «Минщина» на СТВ.

Слуцкий государственный индустриальный колледж – один из самых старейших в стране. Готовить профессиональные кадры здесь начали еще в 1952 году. Сейчас же это современное учреждение образования. Где более 400 юношей и девушек знакомятся с разными профессиями в зависимости от интереса.

Наталья Русакевич, заместитель директора Слуцкого государственного индустриального колледжа:

На наши профессии спрос растет, они все востребованы. И вот в этом году поступило очень много заявок, в частности, заказов по всем нашим профессиям. Будем осуществлять нашу подготовку, потому что это актуально, востребовано и, конечно, это пользуется у молодежи спросом, и молодежь хочет работать.

Колледж ведет подготовку по семи специальностям, есть разные квалификации. Учеба интересная и увлекательная. Главный акцент – на практику.

