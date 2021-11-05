«Перечень у нас большой, везём из деревни». Что продают на фермерском рынке в Валерьяново?

Новости Беларуси. Боровляны уже давно выросли из сельских мерок. В народе их считают скорее пригородом или научным городком, чем деревней, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Вместе с окрестными населенными пунктами Боровляны образуют конгломерат, который уже давно тянет на город. Вкупе 42 тысячи жителей – это даже в разы больше, чем многие белорусские райцентры. Плюс близость к Минску берет свое. На маршрутке от площади Якуба Коласа до Боровлян – 25 минут. Вот и получается, вроде, по прописке деревня, а по факту – жизнь от городской мало отличается.

Обычными торговыми центрами жителей Боровлян уже не удивить, здесь представлены все крупные торговые сети. А год назад на территории сельсовета открылся свой аналог «Комаровки» – рынок фермерских продуктов в Валерьяново.

Денис Лявер, директор рынка:

Достаточно много представлено наших фермеров не только из Минской области, но и из других областей: Витебская, Брестская, Гомельская. Многие, кто сюда приезжает, особенно по субботам и воскресеньям. Фермеры работают, а в выходные приезжают сюда торговать. Спрос есть, мы ждем и жителей Боровлян, Боровой, Копища – всего Боровлянского сельского совета. Медиков ждем, всегда рады их видеть, потому что у них очень тяжелая работа. Каждого покупателя, кто приходит на рынок, мы стараемся окружить заботой и теплом. В последнее время мы стали проводить больше мастер-классов, чтобы люди могли сами готовить. Две недели назад был хлебный мастер-класс, в прошлый раз – цветочный. Люди учились делать букеты. Приезжают люди, которые специально учат, рассказывают, обучают.

Домашние сулугуни и моцарелла, греческий йогурт, диковинные сыры с плесенью из козьего молока. Все с приставкой эко- и сделано своими руками.

Наталья Лапчевская, фермер:

Это наш домашний сыр, который изготавливается дома. У него есть свои тайны, это передается по традиции из поколения в поколение. Сыр – полностью из натурального сырья. Это адыгейский сыр с цукатами. Он сладкий – к чаю или кофе.

Вот такой еще можно показать. Будет вкус детства – это клинковый сыр. Изготавливается тоже из натурального сырья. Только чистое молоко. Очень качественный, хорошо хранится – до 7 дней. И у нас есть хорошая домашняя сметанка, которая тоже очень качественная, хорошо сохраняется и очень полезная, особенно для женщин. Перечень у нас большой, везем из деревни. Что-то делаем сами, что-то делает мама. Все делаем сами, стараемся, чтобы самим работать и развиваться.