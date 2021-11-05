Бесхозные машины занимают парковочные места в вашем дворе? Рассказываем, куда обратиться, чтобы убрать автохлам

Практически в каждом дворе есть хотя бы один забытый автомобиль. Неприглядный внешний вид и минус одно парковочное место – что же делать, если владелец не спешит убирать свою собственность? Прежде всего, стоит определиться, какой транспорт можно назвать автохламом и где он должен храниться.

Наталья Щербаченя, заместитель директора по благоустройству ЖКХ Партизанского района: Указом Президента Республики Беларусь № 348 «О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации» определено, что запрещается хранение неэксплуатируемых транспортных средств вне охраняемых зон, за исключением придомовых территорий и дворов одноквартирных жилых домов.

Бесхозное имущество зачастую серьезно повреждено, поэтому не может полноценно участвовать в дорожном движении. У позабытой машины недостает некоторых элементов, предусмотренных конструкцией, например, колес, стекол или фар. А еще автохламом считается транспортное средство, которое не используется более шести месяцев после истечения срока действия техосмотра.

Наталья Щербаченя: Специалистами ЖКХ, ЖЭУ на постоянной основе проводится мониторинг закрепленной территории на предмет выявления неэксплуатируемых транспортных средств. Данная информация направляется в администрацию района, которая в свою очередь направляет запрос в ГАИ, Белтехосмотр для установления собственника указанного неэксплуатируемого транспортного средства. При установлении собственника направляется извещение о необходимости в течение 30 календарных дней переместить данное средство на охраняемую стоянку, привести его в надлежащее состояние либо утилизировать.

Если собственник не предпринял никаких мер, автотранспорт принудительно заберут на охраняемую стоянку. В течение трех месяцев можно подать требование о возврате машины, однако, прежде чем забрать авто, придется возместить все затраты на его перемещение и хранение.

Наталья Щербаченя:

В случае, если собственником в течение трех месяцев данное требование подано не было, это считается отказом от права собственности на данное транспортное средство. При этом все равно собственник обязан возместить расходы на его перемещение и содержание на охраняемой стоянке. Администрация в течение 30 календарных дней подает в суд заявление о признании неэксплуатируемого транспортного средства бесхозяйным и передаче его в собственность соответствующей территориальной единице. И исковое заявление о взыскании затрат собственника на содержание данного транспортного средства. Далее оно снимается с учета и осуществляется его утилизация.