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Бесхозные машины занимают парковочные места в вашем дворе? Рассказываем, куда обратиться, чтобы убрать автохлам

05 ноября 2021 08:41
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Практически в каждом дворе есть хотя бы один забытый автомобиль. Неприглядный внешний вид и минус одно парковочное место – что же делать, если владелец не спешит убирать свою собственность? Прежде всего, стоит определиться, какой транспорт можно назвать автохламом и где он должен храниться.  

Бесхозные машины занимают парковочные места в вашем дворе? Рассказываем, куда обратиться, чтобы убрать автохлам-1

Наталья Щербаченя, заместитель директора по благоустройству ЖКХ Партизанского района:  
Указом Президента Республики Беларусь № 348 «О мерах по организации сбора, хранения неэксплуатируемых транспортных средств и их последующей утилизации» определено, что запрещается хранение неэксплуатируемых транспортных средств вне охраняемых зон, за исключением придомовых территорий и дворов одноквартирных жилых домов.  

Бесхозные машины занимают парковочные места в вашем дворе? Рассказываем, куда обратиться, чтобы убрать автохлам-4

Бесхозное имущество зачастую серьезно повреждено, поэтому не может полноценно участвовать в дорожном движении. У позабытой машины недостает некоторых элементов, предусмотренных конструкцией, например, колес, стекол или фар. А еще автохламом считается транспортное средство, которое не используется более шести месяцев после истечения срока действия техосмотра.  

Бесхозные машины занимают парковочные места в вашем дворе? Рассказываем, куда обратиться, чтобы убрать автохлам-7

Наталья Щербаченя:  
Специалистами ЖКХ, ЖЭУ на постоянной основе проводится мониторинг закрепленной территории на предмет выявления неэксплуатируемых транспортных средств. Данная информация направляется в администрацию района, которая в свою очередь направляет запрос в ГАИ, Белтехосмотр для установления собственника указанного неэксплуатируемого транспортного средства. При установлении собственника направляется извещение о необходимости в течение 30 календарных дней переместить данное средство на охраняемую стоянку, привести его в надлежащее состояние либо утилизировать.  

Бесхозные машины занимают парковочные места в вашем дворе? Рассказываем, куда обратиться, чтобы убрать автохлам-10

Если собственник не предпринял никаких мер, автотранспорт принудительно заберут на охраняемую стоянку. В течение трех месяцев можно подать требование о возврате машины, однако, прежде чем забрать авто, придется возместить все затраты на его перемещение и хранение.  

Наталья Щербаченя:  
В случае, если собственником в течение трех месяцев данное требование подано не было, это считается отказом от права собственности на данное транспортное средство. При этом все равно собственник обязан возместить расходы на его перемещение и содержание на охраняемой стоянке. Администрация в течение 30 календарных дней подает в суд заявление о признании неэксплуатируемого транспортного средства бесхозяйным и передаче его в собственность соответствующей территориальной единице. И исковое заявление о взыскании затрат собственника на содержание данного транспортного средства. Далее оно снимается с учета и осуществляется его утилизация.  

Бесхозные машины занимают парковочные места в вашем дворе? Рассказываем, куда обратиться, чтобы убрать автохлам-13

Убрать старожила двора с парковки – дело небыстрое. Если чужой позабытый транспорт мозолит глаза, необходимо как можно быстрее подать жалобу.  

Наталья Щербаченя:
Обратиться можно в ЖЭУ по месту жительства, ЖКХ и администрацию. В любом месте о вас примут заявление. Можно просто позвонить по телефону. И будут приняты соответствующие меры.  

Бесхозные машины занимают парковочные места в вашем дворе? Рассказываем, куда обратиться, чтобы убрать автохлам-16

И все же лучше самостоятельно убрать авто, которым давно не пользуетесь. Транспортное средство можно переместить на охраняемую стоянку или сдать на металлолом. Не бросайте свою подержанную технику во дворах города – тогда улицы станут чище.  

# Автомобили # общество # Наталья Щербаченя # Анна Витковская # Фотофакт

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