Это место считают научным городком, где есть самая современная инфраструктура. Что изменится, когда Боровляны станут городом?

Новости Беларуси. Боровляны уже давно выросли из сельских мерок. В народе их считают скорее пригородом или научным городком, чем деревней, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Вместе с окрестными населенными пунктами Боровляны образуют конгломерат, который уже давно тянет на город. Вкупе 42 тысячи жителей – это даже в разы больше, чем многие белорусские райцентры. Плюс близость к Минску берет свое. На маршрутке от площади Якуба Коласа до Боровлян – 25 минут. Вот и получается, вроде, по прописке деревня, а по факту – жизнь от городской мало отличается.

Вместе со старожилами вспомним, как развивался знаменитый городок медиков. Разберемся, какие плюсы и минусы даст боровлянцам статус города. Посмотрим, как сейчас живут местные жители. И узнаем, поспеет ли инфраструктура за бурным развитием конгломерата.

Несколько минут езды от Минска, и мы в Боровлянах. Точнее, в агрогородке Лесной. Именно здесь официальный центр сельсовета. Хотя границы между Лесным и Боровлянами весьма условны: даже не замечаешь, как за пару минут проезжаешь оба населенных пункта. Граница – через дорогу. Яна Шипко, корреспондент:

Граница между этими поселками, например, между Лесным и Боровлянами, достаточно условная – через дорогу?

Сергей Кондрашин, председатель Боровлянского сельисполкома:

Через дорогу, да. Сегодня четыре населенных пункта, границы их – по улично-дорожной сети. Мы сейчас находимся в агрогородке Лесной. Год основания – 1979-й, основан был в связи со строительством Республиканского научно-практического центра онкологии имени Александрова. С этого года началось бурное развитие вообще территории сельсовета и в частности агрогородка Лесного.

Сами Боровляны впервые упоминаются в документах в 1582 году как собственность князя Соломорецкого. За свою историю деревня не раз меняла владельцев. Новая веха началась в 1960-м. Неподалеку от Боровлян начали строить научно-исследовательский институт онкологии и медицинской радиологии. Созданный НИИ возглавил опытный советский хирург Николай Александров. Существует версия, что место для строительства центра помог выбрать Машеров. Именно он посоветовал обратить внимание на сосновый бор вблизи столицы в Логойском направлении. Следующие пять лет здесь активно велось строительство корпусов института и сопутствующей инфраструктуры. Параллельно в Лесном появлялись универмаг, Дом быта, ДК, детский садик и школа, строилось жилье.

На глазах Эдуарда Константиновича бурно развивался и сам поселок. Сюда перевели Минскую областную клиническую больницу, а в соседней Лесковке открыли противотуберкулезный диспансер. К началу 1980-х Лесной насчитывал уже 7 000 жителей. Активно строились новые дома и общежития. Подтягивалась инфраструктура.

Эдуард Белуш, инженер Республиканского клинического госпиталя инвалидов ВОВ им. П. М. Машерова:

Всю свою жизнь прожил в поселке Лесном. Изначально, когда пришел я сюда работать, было 14 домов построено. И от областной больницы, от Института онкологии, от госпиталя есть дом построенный. Потом расширялись, строительство было и от госпиталя, и от всех. И это все составляло поселок Лесной, практически медицинский центр.

– Правда ли, что в Лесном сразу не было даже улицы, просто номера домов? И часто они так хаотично распределялись, что до сих пор можно заблудиться у вас.

– Такая картина немножко есть, потому что первая часть домов, если вы по поселку проезжали, где выезд на областную больницу. Это первая часть была поселка. Потом уже вторая. Ну, и ближе к госпиталю – это уже, можно сказать, третья или четвертая, а, может, и пятая очередь домов. И сегодня улицы есть только, наверное, в деревне Боровляны. А в поселке пока…

– Александрова, наверное, одна улица.

– Да. Но это уже Зеленый Бор, сам микрорайон. Вот там есть улица.

К нашим дням Боровляны прослыли медицинским центром республиканского значения. Так, РНПЦ онкологии и радиологии имени Александрова еще с 1960-х был известен на всем советском пространстве внедрением самых передовых технологий. Именно в боровлянском центре в то время появился первый в Советском Союзе линейный ускоритель электронов – прообраз современных аппаратов лучевой терапии. Сейчас здесь также внедряют новейшее оборудование и делают ставку на раннее выявление заболеваний. За помощью до пандемии сюда ехали и из-за рубежа. Из 30 тысяч пациентов каждый 10-й – иностранец. В Минскую областную больницу ежегодно обращаются за помощью около 20 тысяч пациентов. Действует здесь Республиканский научно-практический центр детской онкологии и гематологии. А при госпитале ветеранов открылись кафедра геронтологии и школа активного долголетия.

Елена Лишанкова, библиотекарь Республиканского клинического госпиталя инвалидов ВОВ им. П. М. Машерова:

История госпиталя уникальная тем, что наши пациенты проходили лечение здесь не раз, а многие из них проходили лечение всю свою жизнь. У нас на выставке расположена фотография нашего пациента, который поступил к нам в 1946 году в 28 лет и до 2004 года проходил здесь лечение. Поэтому когда сюда поступали пациенты, они знали всех своих врачей поименно, они знали какую-то их личную информацию. Как и врачи о пациентах. Было налажено так душевно, по-семейному. Вот, приехал Иванович, мы его знаем, а вот приехал Григорьевич, мы тоже его знаем. То есть было очень по-семейному. И долгие годы все наши пациенты приезжали, как домой. Они знали, что здесь меня подлечат.

Говоришь Боровляны, подразумеваешь Лесной. А еще поселок Опытный и деревню Лесковка. Эти четыре населенных пункта разграничены весьма условно и уже давно воспринимаются как единый жилой массив. Они в перспективе и станут отдельным городом. Сейчас население в них уже превышает 42 тысячи жителей. Для сравнения: в таких райцентрах, как Узда или Воложин население всего по 10 тысяч человек.

Сергей Кондрашин:

Если мы говорим о центральных населенных пунктах, это деревня Боровляны, агрогородок Лесной, деревня Лесковка и поселок Опытный. На сегодня если 68 тысяч население всего Боровлянского сельсовета, то в четырех этих населенных пунктах проживает примерно 42,5 тысячи населения. Причем в Боровлянах – 18 тысяч, в Лесном – 19 тысяч, в Лесковке – 5 тысяч, в поселке Опытном зарегистрировано 550 жителей. На территории много социальных объектов, четыре школы, гимназия, базовая школа, 13 детских садов, два частных детских сада, филиал аграрно-технического университета.

Яна Шипко:

Но это такая, конечно, совсем нетипичная деревня.

– Да, это нетипичная деревня. И достаточно давно поднимается вопрос о придании какого-то статуса. Потому что я не говорю в целом по Боровлянскому сельсовету, 68 тысяч, но даже вот эти четыре населенных пункта, где более 42 тысяч, это выходит за рамки понятия деревни. Вообще, это город и, возможно, даже не районного подчинения.

Разговоры о том, что делать с разросшейся агломерацией под Минском, ходили давно. Предлагалось даже присоединить Боровляны к столице отдельным микрорайоном. – Ваше видение. Что изменится, если Боровляны станут городом?

– Наверное, как председателя сельисполкома – больше асфальтированных дорог там, где их не хватает, более оснащенное будет освещение улично-дорожной сети, физкультурно-оздоровительный центр.

Не секрет – сегодня решить свой квартирный вопрос строительством жилья в Боровлянах предпочитают и минчане. Единственный минус такого бурного развития – инфраструктура не слишком поспевает за строящимся жильем. Первоочередная необходимость – детские садики и школы. Очередь на них сохраняется. Последний садик открыли полтора года назад. И это был настоящий подарок для родителей.

Ирина Малашкевич, заведующая Боровлянского детского сада № 3:

Сад укомплектовался сразу. Проектная мощность – 230 мест. Это 12 групп. И все 230 мест изначально были укомплектованы. Оснащен сад полностью – бассейн, спортивный зал с тренажерами. Это такое оздоровление для малышей, многие городские сады себе такого не позволяют, как мы. И поэтому бассейн пользуется особой популярностью и у родителей, которые не посещают дошкольное учреждение, приводят детей на дополнительные занятия к нам, тем более наша направленность – не только подготовить ребенка к обучению к плаванию, а научить ребенка плавать. Хореография, театральные занятия, лего-конструирование, танцы – возможностей для разностороннего развития ребенка множество. Такой бы садик «клонировать», шутят родители.

Мне тут нравится, потому что здесь у меня свои друзья и много занятий. У нас тут есть музыка, физкультура, бассейн. Ирина Малашкевич:

Театрально-музыкальная студия у нас работает. Кружки, направленные на логическое мышление, – это головоломка. Плюс дети любят мастерить. Это то место, где проявляется их вся фантазия, поэтому очень у нас тоже востребован кружок по развитию мелкой моторики «Очумелые ручки», работы с природными материалами дети очень любят. Такие социальные объекты – это еще и рабочие места. В первую очередь для местных жителей. Однако есть и молодые специалисты, которые после окончания срока распределения планируют остаться работать и жить здесь.