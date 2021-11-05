Действительно ли депутаты не получают зарплату? Узнали у председателя Мингорсовета
Новости Беларуси. Они выслушивают предложения, решают проблемы, реагируют на обращения, посвящают работе с людьми свое личное время. Поговорим в студии программы «Большой город» на СТВ о работе депутатов Мингорсовета, как улучшить качество жизни и повысить уровень доверия к представителям власти. Эти вопросы обсудим с главой депутатского корпуса в столице Андреем Бугровым, председателем Минского городского Совета депутатов.
Екатерина Забенько, ведущая:
Интересно очень, как проходят ваши заседания, потому что мы часто видим, как это происходит в Украине. У них ни одна встреча такая практически не заканчивается без, мягко говоря, выливания друг на друга стакана воды. Мне кажется, что у них это входит в программу, в повестку обязательную. Часто это бывают и более серьезные последствия того, как у них договариваются между собой народные избранники. Как у нас все проходит? Спокойно, легко решаются вопросы или все-таки споры бывают?
Андрей Бугров, председатель Минского городского Совета депутатов:
То, что мы видим порой, то, что показывается, мы показываем уже результаты нашей работы. Сессию горсовета: где депутаты уже голосуют за решение вопроса. Но данный проект вопроса перед тем, как поспасть на сессию горсовета, проходит обсуждение в профильных комиссиях. И вот как раз таки в профильных комиссиях, конечно, мы никого не обливаем водой, но вместе с тем у депутатов есть возможность высказаться, представить свою позицию, защитить свою позицию. И я вам скажу, бывает жарко, с учетом того, что в работе комиссий принимают участие как депутаты, так и приглашенные, которые предложили тот или иной проект. Бывает по-разному. Бывает очень даже интересно. Но вместе с тем, выходя на сессию горсовета, когда уже принимается окончательное решение по тому или иному вопросу, мы достигаем общего мнения и принимаем решение (или не принимаем решение), исходя из правильности такого государственного подхода в необходимости того или иного решения.
Екатерина Забенько:
Не во всех странах слово депутат ассоциируется, как у нас в Беларуси, с человеком-энтузиастом, который работает без зарплаты, в общем-то, ничего не получая взамен за свою деятельность. Как в других странах? Я знаю, что многие ваши коллеги из зарубежных стран удивляются тому, как это вы работаете фактически без денег и даже не платите за свой мандат.
Андрей Бугров:
Очень интересно, на самом деле это так и есть. Как бы в обществе не говорили, что вот у депутатов наверняка... Ладно, если они не получают заработную плату. Хотя один все-таки получает. Председатель горсовета является государственным служащим и за свою профессиональную деятельность получает заработную плату. Но другие коллеги мои действительно не получают заработную плату. Но отношение, к сожалению, раз он не получает заработную плату, значит, у него какие-то есть другие возможности, льготы: пенсия или специальное медицинское обслуживание. Уважаемые друзья, поверьте, ничего этого нет. Это просто гражданская позиция, желание сделать Минск лучше, краше, а жизнь в столице исключительно комфортнее. Поэтому мы можем гордиться, что в Беларуси создана такая система, как голосования, так и выборов народных избранников, не как у наших соседей. К сожалению, как пишут СМИ и кулуарно обсуждают, что в некоторых странах, даже постсоветского пространства, депутатский мандат стоит денег, и причем цифры с шестью нулями и выше.
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