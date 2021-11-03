«Руководила им женщина». А вы знали, что старейший боровлянский госпиталь появился ещё во время войны?

Новости Беларуси. Боровляны уже давно выросли из сельских мерок. В народе их считают скорее пригородом или научным городком, чем деревней, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Вместе с окрестными населенными пунктами Боровляны образуют конгломерат, который уже давно тянет на город. Вкупе 42 тысячи жителей – это даже в разы больше, чем многие белорусские райцентры. Плюс близость к Минску берет свое. На маршрутке от площади Якуба Коласа до Боровлян – 25 минут. Вот и получается, вроде, по прописке деревня, а по факту – жизнь от городской мало отличается.

Мало кто знает, что РНПЦ имени Александрова все же не первое медицинское учреждение, которое появилось на территории современного агрогородка. На то время в Лесном действовал и госпиталь инвалидов Великой Отечественной войны. Правда, ютился он аж с 1940-х в обычных бараках.

Елена Лишанкова, библиотекарь Республиканского клинического госпиталя инвалидов ВОВ им. П. М. Машерова:

История нашего госпиталя берет свое начало в далеком 1943 году. 16 ноября 1943 года в городе Златоусте Челябинской области зарегистрирован госпиталь для легкораненых под номером 5803. Для его размещения были предоставлены полуразрушенные помещения довоенной постройки без всяких удобств, требующие капительного ремонта. На помощь госпиталю для его скорейшего развертывания пришло все руководство как республики, так и руководство, и сотрудники совхоза «Боровляны», на территории которого и был размещен госпиталь.

Совхоз состоял из пленных военных немцев. Руководила им женщина. Именно они с помощью своей лесопилки помогли провести капитальный ремонт: восстановить пол, крышу, окна. Поделились своими приусадебными участками. На территории госпиталя начали развиваться и строиться дополнительные помещения, благоустраиваться территория.

Госпиталь для многих инвалидов Великой Отечественной стал буквально вторым домом. Там не просто лечили, а возвращали к жизни. Пациенты проводили в нем по несколько лет и даже получали новые профессии. Елена Лишанкова:

Люди проходили в то время своеобразную реабилитацию. Конечно, она была направлена именно на трудовое направление, чтобы дальше работать. Тем не менее это была первая реабилитация, которая проходила именно на базе госпиталя. Притом первого вообще в Советском Союзе. То есть таких не было, где обучали профессии. Несмотря на все, была создана комиссия в 1947 году. Она была республиканская, ездила по всем госпиталям, которые находились на территории Беларуси, отбирала людей, которым нужна помощь. У нас было и отделение, современным языком называя его, паллиативное. То есть здесь находились до 2-3 лет те инвалиды, кого некому было забрать и лечить. Они здесь находились очень долгое время.

В 1950-х в госпитале появился первый на территории Минского района рентген-аппарат. Медицинскую помощь здесь начали оказывать и жителям района. В 1960-х стало очевидно, что нужно строить новое здание. Стройка то возобновлялась, то останавливалась. За помощью не раз обращались к Петру Машерову. Сегодня госпиталь носит его имя. В 1972-м новый комплекс на 400 коек наконец принял первых пациентов. Он разместился на поляне живописного соснового бора. Символично, что в 1941-м здесь шли кровопролитные бои 100-й стрелковой дивизии.

Елена Лишанкова:

В 1969 году к нам приехал Петр Миронович Машеров. И только в 1972 году было принято решение, что нужно как-то разбивать: кто-то находится на лечении, кого-то направляют в специальные интернаты. Потому что у нас получалось, люди жили по три-четыре года, занимались места. Он должен жить, он не просто должен лечиться, он должен как-то существовать. С помощью самих пациентов, сотрудников была проведена канализация, вода, и немножко обустроилось это помещение госпиталя, в котором он разместился сразу в 1944-1945 годах.

Расширились его функции, расширилась территория охвата лечения пациентов. К нам поступают тяжелые пациенты со всей республики, которые нуждаются в более квалифицированной помощи. Потому что штат наших врачей был более укомплектован, было много врачей с высшей квалификацией. Поэтому к нам приезжали люди, которым нужна была более серьезная помощь. Открытие госпиталя произошло 13 февраля 1972 года. На открытие приехал Петр Миронович Машеров. Была дана высокая оценка работе и самого персонала, и строителей. Благодарили за то, что в такие краткие сроки был возведен корпус. Затем построили еще один корпус. Но все строительство госпиталя было возложено на руки и на плечи не только нашего персонала. Руководил госпиталем в то время Петр Иосифович Ошурко. Он жив и сейчас. Он руководил госпиталем очень долгое время.

Эдуард Константинович пришел работать в госпиталь как раз в период активного строительства новых корпусов. Сегодня он старейший из сотрудников. И хотя сам не медик, но его работа для оказания помощи пациентам была и остается не менее важной.