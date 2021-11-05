«Это просто мечта». Медики рассказали, что им нравится в новых общежитиях в Боровлянах

Новости Беларуси. Боровляны уже давно выросли из сельских мерок. В народе их считают скорее пригородом или научным городком, чем деревней, сообщили в программе «Центральный регион» на СТВ. Вместе с окрестными населенными пунктами Боровляны образуют конгломерат, который уже давно тянет на город. Вкупе 42 тысячи жителей – это даже в разы больше, чем многие белорусские райцентры. Плюс близость к Минску берет свое. На маршрутке от площади Якуба Коласа до Боровлян – 25 минут. Вот и получается, вроде, по прописке деревня, а по факту – жизнь от городской мало отличается.

В Боровлянах нет производств, рядом заказник Прилепский. Эту местность ценят за природу и экологическую чистоту. Пожалуй, лучшее достоинство жилья здесь – вот такой зеленый вид из окна. Кстати, мы в одном из недавно построенных общежитий для медиков.

Здесь детская комната, здесь кухня. Имеется отдельный санузел, ванная полностью оборудована.

Три высотки – на 116 квартир каждая – ничем не отличаются от обычных многоквартирных домов. Разве что внизу вахтер и комната отдыха.

Валерий Минцевич, заведующий общежитием:

Квартиры одно-, двухкомнатные полностью с отделкой, но с мебелью только частично. Общежитие расположено в деревне Лесковка, очень хорошая инфраструктура, много парковочных мест, стоянка. Рядышком находятся школа, садик. И природа очень хорошая.

Ольга Руденко, жительница деревни Лесковка:

Нам очень нравится. У нас большая двухкомнатная квартира, нам повезло. Я бы, конечно, ее разделила еще на одну комнату. Большие туалеты, ванная, кухня. Мечта для своего жилья. Если строить свое такое жилье, это просто мечта. По квадратным метрам, по планировке все просто идеально. Дети катаются на самокатах и машинках – настолько большие коридоры, площадь.

Нина работает медсестрой. С тех пор как переехала по работе в Боровляны, успела стать многодетной мамой. Раньше семья ютилась в блочном общежитии, так что двушка в этом стала настоящим спасением. Мечтать остается разве что о собственном жилье. Семья стоит в очереди.

Нина Синица, жительница деревни Лесковка:

В Боровляны приехала 17 лет назад, устроилась работать в областную больницу санитаркой. Так и осталась. Изначально, как только нам ключи дали, мы зашли – боже, как во дворец. Сравнить с тем общежитием – очень хорошо. Есть и свои плюсы, когда все соседи – медики. За консультацией, если приболел, далеко ходить не нужно.