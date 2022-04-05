«Мы все всегда паникуем». Как масло, мука и лекарства чуть не стали дефицитом?

Новости Беларуси. Защитить потребителей и держать в тонусе торговые точки. Парламентарии и профсоюзы продолжают контроль за ценами на социально значимые товары. Почти ежедневно посещают городские и сельские магазины. Находят несправедливые наценки и просроченные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Подробности в материале Анны Корольчук.

Юлия Пархотик, жительница Каменца:

Чтобы что-то пропало, мы как-то не заметили. Было одно время муки мало. Мы так не закупались: вот будет недостаток, нужно на будущее купить. Нет. Сейчас все есть. И мука стоит, и соль, и сахар.

Ажиотажный спрос на муку, соль и растительное масло в Каменце уже преодолели. На полках супермаркета все в наличии. Достаточно и непродовольственных товаров: подгузников, туалетной бумаги и мыла. А это местный супермаркет в агрогородке Видомля. Потребительский тайфун, кажется, прошел их стороной. Для двух тысяч жителей ассортимент стараются поддерживать на уровне. Правда, подгузники в наличии только одного размера. Уточняют – нет спроса.

Оксана Высогроцкая, председатель Каменецкого районного объединения профсоюзов:

Памперсы, конечно, не в каждом сельском магазине. Даже не в каждом городском магазине – специфический товар. Но он есть. Если бы местные жители сказали, что им нужно большее количество и размеры, то нет никаких вопросов сегодня этот товар завезти. «Перечень ассортиментный выдерживается, все есть». Наталья Кочанова провела рейд по магазинам. Подробности здесь.

Людмила Василевская, заведующая магазином:

Акционные дни проходят раз в месяц – 20 % скидку предлагаем. Очень хорошо пользуются спросом и сезонные товары, и промышленная группа. Если поставщик дает новую продукцию, производит новый товар – ощущается, немножко какая-то категория товаров поднимается в цене. Но чтобы такие большие скачки – не было.

В агрогородке Каменюки проживает меньше тысячи человек. Сердечники, гипертоники – больше половины жителей – пенсионеры. Они и есть главные покупатели в местной аптеке. Перебои с импортными препаратами были порядка двух недель. Сегодня логистика выстроена. Запасы пополняют каждую неделю. Для пенсионеров – система скидок.