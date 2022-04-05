«Мы все всегда паникуем». Как масло, мука и лекарства чуть не стали дефицитом?
Новости Беларуси. Защитить потребителей и держать в тонусе торговые точки. Парламентарии и профсоюзы продолжают контроль за ценами на социально значимые товары. Почти ежедневно посещают городские и сельские магазины. Находят несправедливые наценки и просроченные товары, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ.
Подробности в материале Анны Корольчук.
Юлия Пархотик, жительница Каменца:
Чтобы что-то пропало, мы как-то не заметили. Было одно время муки мало. Мы так не закупались: вот будет недостаток, нужно на будущее купить. Нет. Сейчас все есть. И мука стоит, и соль, и сахар.
Ажиотажный спрос на муку, соль и растительное масло в Каменце уже преодолели. На полках супермаркета все в наличии. Достаточно и непродовольственных товаров: подгузников, туалетной бумаги и мыла.
А это местный супермаркет в агрогородке Видомля. Потребительский тайфун, кажется, прошел их стороной. Для двух тысяч жителей ассортимент стараются поддерживать на уровне. Правда, подгузники в наличии только одного размера. Уточняют – нет спроса.
Оксана Высогроцкая, председатель Каменецкого районного объединения профсоюзов:
Памперсы, конечно, не в каждом сельском магазине. Даже не в каждом городском магазине – специфический товар. Но он есть. Если бы местные жители сказали, что им нужно большее количество и размеры, то нет никаких вопросов сегодня этот товар завезти.
«Перечень ассортиментный выдерживается, все есть». Наталья Кочанова провела рейд по магазинам. Подробности здесь.
Людмила Василевская, заведующая магазином:
Акционные дни проходят раз в месяц – 20 % скидку предлагаем. Очень хорошо пользуются спросом и сезонные товары, и промышленная группа. Если поставщик дает новую продукцию, производит новый товар – ощущается, немножко какая-то категория товаров поднимается в цене. Но чтобы такие большие скачки – не было.
В агрогородке Каменюки проживает меньше тысячи человек. Сердечники, гипертоники – больше половины жителей – пенсионеры. Они и есть главные покупатели в местной аптеке. Перебои с импортными препаратами были порядка двух недель. Сегодня логистика выстроена. Запасы пополняют каждую неделю. Для пенсионеров – система скидок.
Наталья Бурмистрова, заведующая каменюкской аптекой:
Когда делаю заявку (цены формируются на складе), я уже вижу, какая цена будет в новом поступлении. Если есть какие-то – абсолютно незначительные. Немного паника была у людей. Это естественно, мы все всегда паникуем. Там и муку, и масло подсолнечное скупали. Но все, слава богу, все есть.
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