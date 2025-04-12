Разделение Украины на зоны контроля грозит эскалацией конфликта – Мирошник

По мнению посла по особым поручениям МИД РФ Родиона Мирошника, предложение спецпосланника президента США Кита Келлога о том, чтобы осуществить раздел Украины на зоны контроля между странами ЕС и Россией – не вариант системного урегулирования. Об этом пишет ТАСС.

Мирошник подчеркивает, что данная концепция скорее является вариантом, призванным заморозить конфликт. Однако позже может последовать новый виток эскалации на ином уровне. Страны Запада, как отмечает дипломат, прилагают усилия, направленные на то, чтобы «зафиксировать свою оккупационную или подмандатную зону», которая продолжит сохранять «уровень токсичности», против которого и была начата СВО.