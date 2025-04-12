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ВСУ развалятся в ближайшие месяцы – генерал французской армии

12 апреля 2025 11:55
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По предположению генерала французской армии, кавалера ордена Почетного легиона Доминика Делаварда, украинскую армию ожидает развал в скором времени. Об этом пишет ТАСС с ссылкой на издание Stratpol.

ВСУ развалятся в ближайшие месяцы – генерал французской армии-1

Фото: Pinterest

Киеву необходимо было соглашаться на условия РФ в феврале 2022 года, это улучшило бы ситуацию, считает военный. Лондон не располагает ресурсами для осуществления заявленного властями, подчеркивает Делавард. Военный контингент ЕС не вступит на территорию Украины, и «эта афера закончится в ближайшие месяцы», – отметил он.

# Международная политика

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