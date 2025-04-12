Министерство здравоохранения активно принимает участие в республиканском субботнике

Александр Ходжаев, министр здравоохранения Беларуси:

Пришел с очень позитивным настроением. Для этого есть все и даже погода. На сегодняшний день мы видим, что светит солнце. Поучаствовать в озеленении, в облагораживании территории, мне кажется, это очень правильный посыл. Который на сегодняшний день должен, в том числе молодому поколению показать, что отрываться от коллектива, от физической нагрузки, которая должна быть в таком постоянном формате, независимо от того процесса, чем ты занимаешься, умственная у тебя работа, может быть связана с тем, что ты постоянно сидишь.

Планируется, что новый объект введут в строй летом 2026-го. В шестиэтажном здании разместятся высокотехнологичные подразделения. Кроме того, запланирована и реконструкция главного корпуса РНПЦ. Здесь созданы условия для лечения детей с первых дней жизни. Оказывают помощь и некоторым категориям взрослых до 30 лет. В год учреждение принимает около шести тысяч пациентов.