Прямой эфир

Плохие отношения с Россией не играют на руку Польше – Myśl Polska

12 апреля 2025 10:51
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Внутриполитическая борьба в Польше привела к ухудшению отношений страны с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на общественно-политическую газету Myśl Polska.

Плохие отношения с Россией не играют на руку Польше – Myśl Polska-1

Фото: Pinterest

В публикации указано, что порча отношений с Российской Федерацией, являющейся сверхдержавой, – «показатель краха политической мысли в Польше».

Ухудшение отношений с Москвой ни при каких условиях не станет выгодно Варшаве, акцентирует внимание автор.

# Международная политика

Другие новости рубрики

Все новости
Позиция Германии по празднованию Дня Победы вызывает разочарование – посол Нечаев
12 апреля 2025 10:31

Позиция Германии по празднованию Дня Победы вызывает разочарование – посол Нечаев

Названа тема встречи Путина и Уиткоффа
12 апреля 2025 10:02

Названа тема встречи Путина и Уиткоффа

Ретейлеры в России начали снижать цены в связи с укреплением рубля
12 апреля 2025 09:40

Ретейлеры в России начали снижать цены в связи с укреплением рубля