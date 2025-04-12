Внутриполитическая борьба в Польше привела к ухудшению отношений страны с Россией. Об этом пишет РИА Новости со ссылкой на общественно-политическую газету Myśl Polska.

В публикации указано, что порча отношений с Российской Федерацией, являющейся сверхдержавой, – «показатель краха политической мысли в Польше».

Ухудшение отношений с Москвой ни при каких условиях не станет выгодно Варшаве, акцентирует внимание автор.