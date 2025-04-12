Республиканский субботник – депутаты Палаты представителей трудятся в мемориальном комплексе «Разгром»

Республиканский субботник – замечательная традиция, которая сплачивает самых разных людей. Таким мнением, не отрываясь от работы, поделился председатель Палаты представителей. Депутаты сегодня тоже трудятся в памятном месте – на территории мемориального комплекса «Разгром» в Смолевичском районе. Убирают листву, высаживают деревья, очищают плитку от травы и мха. Палата представителей взяла шефство над объектом, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Игорь Сергеенко, председатель Палаты представителей Национального собрания Беларуси:

Это памятное место для всего белорусского народа. Здесь в годы Великой Отечественной войны почти две тысячи партизан дислоцировались в этой местности. Партизанская бригада была сформирована осенью 1942 года. Данная бригада контролировала территорию фактически четырех районов: Смолевичский, Червенский, Борисовский и Березинский, наносила удары по коммуникациям и гарнизонам, участвовала в «Рельсовой» войне. Были здесь свои оружейная мастерская, госпиталь и даже сержантская школа. Кстати, здесь же действовал и Минский межрайонный подпольный райком партии. Поэтому такие памятные места нужно содержать в образцовом состоянии. Это у нас в стране делается.

Разумеется, не обошлось мероприятие без памятной церемонии. К монументу «Раненому солдату», который находится на территории мемориального комплекса, возложили цветы. Депутаты Палаты представителей и работники Секретариата трудятся сегодня на нескольких объектах. Еще две группы высаживают лес в Молодечненском и Узденском районах.