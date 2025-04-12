Сивак: на субботнике заработано около 16,5 млн рублей, которые пойдут на строительство Национального исторического музея

Масштабная кампания по наведению порядка в стране в самом разгаре, и, как стало известно: участие в субботнике приняли около двух миллионов 400 тысяч граждан. А средств уже заработано больше, чем в 2024 году. Оперативную информацию озвучил Анатолий Сивак, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Анатолий Сивак, заместитель премьер-министра Беларуси: На субботнике заработано около 16,5 миллиона рублей. Это на два миллиона больше, чем в прошлом году. Как понимается, в соответствии с принятыми решениями, средства пойдут на строительство Национального исторического музея.

Правительственный десант трудится сегодня в знаковом для белорусов месте. Аппарат Совета министров, представители Минского облисполкома и организации области во главе с премьером благоустраивают территорию Кургана Славы. Прежде, чем приступить к работе, участники республиканского субботника почтили память воинов-освободителей минутой молчания. К подножию монумента возложили цветы. На площадке возле мемориала высадят 82 кустарника и 360 деревьев – лип, берез, дубов, кленов, елей, ив, ясеней, а также грецкий и маньчжурский орех. Таким образом, здесь будет создан арборетум, который в будущем послужит научным и образовательным целям.

Александр Турчин, премьер-министр Беларуси:

В прошлом году – 80 лет освобождения Беларуси, в этот год – 80 лет Великой Победы. Как раз мы завершаем все наши работы на этом замечательном монументе. Осталось немного до 9 Мая – завершить реконструкцию Кургана Славы, поставить новую технику. Сегодняшнее наше мероприятие, субботник – это одна из составляющих придания Кургану Славы нового облика.

Символично, что работы развернулись в этом священном для нашего народа месте. 8 десятилетий назад – объединившись, наши предки смогли дать отпор врагу, отстоять свободу нашей страны и поднять ее из руин. А сегодня наша общая задача – сохранить этот мир и сделать Беларусь еще краше.