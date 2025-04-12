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Позиция Германии по празднованию Дня Победы вызывает разочарование – посол Нечаев

12 апреля 2025 10:31
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Посол России в Германии Сергей Нечаев прокомментировал сведения о недопуске властями Берлина представителей Российской Федерации и Республики Беларусь к участию в мероприятиях в столице страны и в городе Бранденбург по случаю 80-летия разгрома нацистской Германии. Об этом пишет РИА Новости.

Позиция Германии по празднованию Дня Победы вызывает разочарование – посол Нечаев-1

Фото: Pinterest

Нечаев отметил, что День Победы является священным днем для народов бывшего Советского Союза, вместе пострадавших и одержавших Победу. Если информация о недопущении приглашения представителей Беларуси и России на праздничные мероприятия окажется верна, «это будет горьким разочарованием», рассказал дипломат. Он также добавил, что чествование советских солдат на немецких кладбищах совместно с гражданами ФРГ – часть пути к примирению.

# Международная политика

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