«И в беде, и в радости». Белорусы поделились секретами семейного счастья

Новости Беларуси. 15 мая в мире отмечают День семьи. Беларусь традиционно присоединяется к празднику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 15 мая в мире отмечают День семьи. Беларусь традиционно присоединяется к празднику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Оксана Семашко, корреспондент:
Вот как раз таки и подтверждение тому, что обычно в семьях люди похожи друг на друга. И это не только про внешность, но и про общие увлечения и даже продолжение дела своей династии.
У Шмарловских прекрасная половина трудится в сфере ЖКХ. Шутят, за каждым ужином у них мозговой штурм. Обсуждают, какой след в истории жилищно-коммунального хозяйства смогут оставить они. Уверены, свою птицу счастья уже поймали. И этот символ продолжения рода и счастливой семьи будут передавать следующим поколениям.
Людмила Шмарловская, начальник отдела по информационно-общественной деятельности Минского городского жилищного хозяйства:
Секрет нашего семейного счастья, что мы всегда друг за друга, то есть мы подставляем плечо друг другу и в беде, и в радости.
Больше чем профессия – призвание передалось от мамы к дочери. Сегодня Мария Шмарловская не только помогает решать проблемы минчанин быстрее, но и в целом работает над имиджем отрасли.
Мария Шмарловская, ведущий специалист по работе с населением ЖКХ Советского района Минска:
Мы стараемся идти в ногу со временем, то есть поддерживать современные тенденции. Даже на каком-то мировом уровне внедрять новые технологии, способы коммуникации с населением.
Чемоданова на встрече в честь Дня семьи: «Хотелось бы, чтобы такие мероприятия были постоянными». Читайте здесь.