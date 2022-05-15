«И в беде, и в радости». Белорусы поделились секретами семейного счастья

Оксана Семашко, корреспондент:

Вот как раз таки и подтверждение тому, что обычно в семьях люди похожи друг на друга. И это не только про внешность, но и про общие увлечения и даже продолжение дела своей династии.

У Шмарловских прекрасная половина трудится в сфере ЖКХ. Шутят, за каждым ужином у них мозговой штурм. Обсуждают, какой след в истории жилищно-коммунального хозяйства смогут оставить они. Уверены, свою птицу счастья уже поймали. И этот символ продолжения рода и счастливой семьи будут передавать следующим поколениям.