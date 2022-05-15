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«У нас трое деток, и один ребёнок с особенностями». В этой семье каждый день похож на подвиг

15 мая 2022 17:40
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Новости Беларуси. 15 мая в мире отмечают День семьи. Беларусь традиционно присоединяется к празднику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

«У нас трое деток, и один ребёнок с особенностями». В этой семье каждый день похож на подвиг-1

В семье Анны и Юрия каждый день похож на подвиг. Одному из сыновей молодых родителей из-за проблем со здоровьем необходимо больше внимания и бережного ухода. В многодетной семье безграничной любви в материнском и отцовском сердце на всех предостаточно. Ради блеска в счастливых беззаботных глазах детей и их звонкого смеха в доме вместе они готовы преодолеть все трудности.

«У нас трое деток, и один ребёнок с особенностями». В этой семье каждый день похож на подвиг-3

Анна Прокопеня, многодетная мама:
У нас трое деток, и один ребенок с особенностями, но это нас не останавливает. Мы дружные. Во всем мы помогаем вместе. Доверие, любовь, окружать друг друга только любовью, понимать друг друга, поддерживать. Поддержка – это, наверное, самое главное.

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# Брак и семья # Оксана Семашко

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