«У нас трое деток, и один ребёнок с особенностями». В этой семье каждый день похож на подвиг

Новости Беларуси. 15 мая в мире отмечают День семьи. Беларусь традиционно присоединяется к празднику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
Новости Беларуси. 15 мая в мире отмечают День семьи. Беларусь традиционно присоединяется к празднику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.
В семье Анны и Юрия каждый день похож на подвиг. Одному из сыновей молодых родителей из-за проблем со здоровьем необходимо больше внимания и бережного ухода. В многодетной семье безграничной любви в материнском и отцовском сердце на всех предостаточно. Ради блеска в счастливых беззаботных глазах детей и их звонкого смеха в доме вместе они готовы преодолеть все трудности.
Анна Прокопеня, многодетная мама:
У нас трое деток, и один ребенок с особенностями, но это нас не останавливает. Мы дружные. Во всем мы помогаем вместе. Доверие, любовь, окружать друг друга только любовью, понимать друг друга, поддерживать. Поддержка – это, наверное, самое главное.
Читайте также:
Чемоданова на встрече в честь Дня семьи: «Хотелось бы, чтобы такие мероприятия были постоянными»
Главное – безусловно любить. Белорусы стали мамой и папой для 30 детей
«И в беде, и в радости». Белорусы поделились секретами семейного счастья