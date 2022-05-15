«У нас трое деток, и один ребёнок с особенностями». В этой семье каждый день похож на подвиг

Новости Беларуси. 15 мая в мире отмечают День семьи. Беларусь традиционно присоединяется к празднику, сообщили в программе «Неделя» на СТВ.