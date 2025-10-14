Лукашенко: мудрость, терпение и любовь матерей помогают находить в жизни верный путь

Возможность адресовать главные слова самым близким людям, которые на этой планете несут особую миссию. Сегодня, 14 октября, в стране – День матери. Поздравил белорусок с праздником Александр Лукашенко, рассказали в программе Новости «24 часа» на СТВ.

Президент отметил, что мамы, будучи душой и оберегом семьи, заботливо создают в доме уют и гармонию, беззаветно посвящают себя тому, кто дорог чуткому материнскому сердцу. Это одновременно и большое счастье, и огромная ответственность. Ваши мудрость, терпение и любовь помогают находить верный путь в любых жизненных ситуациях. Благодаря пониманию и поддержке мы достигаем успехов, обретаем силу в трудные и порой судьбоносные моменты, – подчеркнул белорусский лидер. Особые слова признательности и уважения глава государства адресовал многодетным и приемным матерям за доброту и душевную щедрость.