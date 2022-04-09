Прямой эфир

Печальные страницы Беларуси. «Автопоезд памяти» сделал остановку на «Буйничском поле» и в «Детской Хатыни»

09 апреля 2022 15:32
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Около 300 школьников, представителей студенческой и рабочей молодежи, общественных организаций объединил «Автопоезд памяти», сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ. Патриотический маршрут проложили от Витебска до Гомельской области. На каждой остановке – памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. Это мемориальный комплекс «Буйничское поле», а также деревня Красный Берег, где расположена «Детская Хатынь».

Печальные страницы Беларуси. «Автопоезд памяти» сделал остановку на «Буйничском поле» и в «Детской Хатыни»-1

Площадь Победы в Витебске. Без преувеличения, священное место для каждого жителя северного региона. Сюда приходят склонить голову падшим героям, отсюда за 30 дней до Великой Победы отправился и «Автопоезд памяти».

Печальные страницы Беларуси. «Автопоезд памяти» сделал остановку на «Буйничском поле» и в «Детской Хатыни»-4

Зоя Крот, председатель ветеранской организации Витебского облисполкома:
Это очень символично. Нас радует, ветеранов, что молодежь стремится знать уроки истории, стремится посещать такие места. Но не только посещают, но и занимаются благоустройством.

Печальные страницы Беларуси. «Автопоезд памяти» сделал остановку на «Буйничском поле» и в «Детской Хатыни»-7

Патриотический марафон посвящен Году исторической памяти и 77-летию Великой Победы. Для многих участников маршрут – это возможность познакомиться с доблестным прошлым нашей страны. Шумилино, Россоны, Орша. Делегации приехали почти из каждого уголка Витебщины.

Печальные страницы Беларуси. «Автопоезд памяти» сделал остановку на «Буйничском поле» и в «Детской Хатыни»-10

Уже несколько раз была в подобных местах. Это всегда очень интересно, очень впечатлительно. Я тоже хочу возложить цветы в память погибших. Они действительно этого заслуживают.

Печальные страницы Беларуси. «Автопоезд памяти» сделал остановку на «Буйничском поле» и в «Детской Хатыни»-13

Виктор Пралич, корреспондент:
До первой остановки «Автопоезда памяти» путь в два с половиной часа. Уже в дороге героическим страницам истории посвятят конкурсы и викторины, а также покажут отрывки из фильмов о Великой Отечественной войне.

Печальные страницы Беларуси. «Автопоезд памяти» сделал остановку на «Буйничском поле» и в «Детской Хатыни»-16

Чтобы лично прикоснуться к истории свой страны, семья Харкевич из Верхнедвинска проснулась сегодня в 4 часа утра. Медик Елена и два ее сына в такую необычную поездку отправились впервые. Инициатором путешествия выступила мама. Знать больше, чем написано в учебниках, и увидеть своими глазами памятники самых трагических периодов страны, от которых стынет кровь, а сердце наполняется невероятной гордостью за предков – вот для чего семья проснулась на рассвете.

Молодежь Витебской области посетила мемориал «Буйничское поле». Подробнее здесь.

Печальные страницы Беларуси. «Автопоезд памяти» сделал остановку на «Буйничском поле» и в «Детской Хатыни»-19

Мемориальный комплекс «Буйническое поле» вырос там, где в начальный период Великой Отечественной войны происходили ожесточенные бои. После героической обороны Брестской крепости это был первый рубеж, который задержал наступление немецкой армии.

Александр Лукьянов: «Патриотическое воспитание молодежи проходит через эмоцию». Подробнее здесь.

Среди участников автопробега есть и блогеры. Своими впечатлениями ребята поделятся в социальных сетях.

Печальные страницы Беларуси. «Автопоезд памяти» сделал остановку на «Буйничском поле» и в «Детской Хатыни»-22

Алла Григорьева, жительница Городка:
Это наш Лева, символ города, символ спортивной жизни, символ команды по футболу города Городка. Сегодня он с нами отправился впервые в патриотическую поездку, потому что память должна жить в наших сердцах о таких великих событиях.

Печальные страницы Беларуси. «Автопоезд памяти» сделал остановку на «Буйничском поле» и в «Детской Хатыни»-25

Пассажиром «Автопоезда памяти» должен обязательно стать каждый молодой белорус. Маршруты исторической правды должны стать символом единства поклонений.

# Великая Отечественная война # общество # Зоя Крот # Виктор Пралич # Алла Григорьева # Елена Харкевич # Александр Лукьянов # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Холодно и дождливо. Какой будет погода в Беларуси в середине апреля? Подробный прогноз
09 апреля 2022 15:17

Холодно и дождливо. Какой будет погода в Беларуси в середине апреля? Подробный прогноз

Фашизм, нищета и война. Какие ещё «подарки» Запад приготовил для Украины?
09 апреля 2022 15:14

Фашизм, нищета и война. Какие ещё «подарки» Запад приготовил для Украины?

«Я стал ватником». Что рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Азарёнку?
09 апреля 2022 14:56

«Я стал ватником». Что рассказал экс-депутат Верховной рады Украины Азарёнку?