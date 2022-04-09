Печальные страницы Беларуси. «Автопоезд памяти» сделал остановку на «Буйничском поле» и в «Детской Хатыни»

Новости Беларуси. Около 300 школьников, представителей студенческой и рабочей молодежи, общественных организаций объединил «Автопоезд памяти», сообщили в программе Новости 24 часа на СТВ. Патриотический маршрут проложили от Витебска до Гомельской области. На каждой остановке – памятные места, связанные с Великой Отечественной войной. Это мемориальный комплекс «Буйничское поле», а также деревня Красный Берег, где расположена «Детская Хатынь».

Площадь Победы в Витебске. Без преувеличения, священное место для каждого жителя северного региона. Сюда приходят склонить голову падшим героям, отсюда за 30 дней до Великой Победы отправился и «Автопоезд памяти».

Зоя Крот, председатель ветеранской организации Витебского облисполкома:

Это очень символично. Нас радует, ветеранов, что молодежь стремится знать уроки истории, стремится посещать такие места. Но не только посещают, но и занимаются благоустройством.

Патриотический марафон посвящен Году исторической памяти и 77-летию Великой Победы. Для многих участников маршрут – это возможность познакомиться с доблестным прошлым нашей страны. Шумилино, Россоны, Орша. Делегации приехали почти из каждого уголка Витебщины.

Уже несколько раз была в подобных местах. Это всегда очень интересно, очень впечатлительно. Я тоже хочу возложить цветы в память погибших. Они действительно этого заслуживают.

Виктор Пралич, корреспондент:

До первой остановки «Автопоезда памяти» путь в два с половиной часа. Уже в дороге героическим страницам истории посвятят конкурсы и викторины, а также покажут отрывки из фильмов о Великой Отечественной войне.

Чтобы лично прикоснуться к истории свой страны, семья Харкевич из Верхнедвинска проснулась сегодня в 4 часа утра. Медик Елена и два ее сына в такую необычную поездку отправились впервые. Инициатором путешествия выступила мама. Знать больше, чем написано в учебниках, и увидеть своими глазами памятники самых трагических периодов страны, от которых стынет кровь, а сердце наполняется невероятной гордостью за предков – вот для чего семья проснулась на рассвете. Молодежь Витебской области посетила мемориал «Буйничское поле». Подробнее здесь.

Мемориальный комплекс «Буйническое поле» вырос там, где в начальный период Великой Отечественной войны происходили ожесточенные бои. После героической обороны Брестской крепости это был первый рубеж, который задержал наступление немецкой армии. Александр Лукьянов: «Патриотическое воспитание молодежи проходит через эмоцию». Подробнее здесь. Среди участников автопробега есть и блогеры. Своими впечатлениями ребята поделятся в социальных сетях.

Алла Григорьева, жительница Городка:

Это наш Лева, символ города, символ спортивной жизни, символ команды по футболу города Городка. Сегодня он с нами отправился впервые в патриотическую поездку, потому что память должна жить в наших сердцах о таких великих событиях.