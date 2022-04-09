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Холодно и дождливо. Какой будет погода в Беларуси в середине апреля? Подробный прогноз

09 апреля 2022 15:17
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Мокрый снег, дождь и сильный ветер буквально преследовали белорусов всю неделю. Неблагосклонной погода была и днем, и ночью, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбики термометров в дневные часы фиксировали лишь от +2 до +8 °С. В отдельных районах ветер был порывами от 15 до 18 м/с.

Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?

Холодно и дождливо. Какой будет погода в Беларуси в середине апреля? Подробный прогноз-1

Погода вновь не побалует апрельским теплом, зато обильно наградит дождем и ветром, местами по стране порывистым. В воскресенье, 10 апреля, республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно по восточной половине, а днем в основном в западных районах страны ожидаются кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью составит от -2 до +5 °С, днем от +6 до +11 °С.

В Париже +17°C, в Москве +11°C. О погоде в Европе на неделю с 11 по 17 апреля читайте здесь.

Холодно и дождливо. Какой будет погода в Беларуси в середине апреля? Подробный прогноз-4

В понедельник, 11 апреля, на большей части республики пройдет дождь, днем воздух прогреется от +3 до +8 °С. Во вторник, 12 апреля, температура будет колебаться от +2 до +7 °С. Весь день продержится пасмурная погода. В среду, 13 апреля, днем воздух прогреется от +4 до +9 °С.

Смотрите подробный прогноз погоды на неделю по областным центрам. 

Холодно и дождливо. Какой будет погода в Беларуси в середине апреля? Подробный прогноз-7

Холодно и дождливо. Какой будет погода в Беларуси в середине апреля? Подробный прогноз-9

Холодно и дождливо. Какой будет погода в Беларуси в середине апреля? Подробный прогноз-11

Холодно и дождливо. Какой будет погода в Беларуси в середине апреля? Подробный прогноз-13

Холодно и дождливо. Какой будет погода в Беларуси в середине апреля? Подробный прогноз-15

Холодно и дождливо. Какой будет погода в Беларуси в середине апреля? Подробный прогноз-17

# Погода в Беларуси # общество # Юлия Самусенко # Фотофакт

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