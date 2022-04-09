Холодно и дождливо. Какой будет погода в Беларуси в середине апреля? Подробный прогноз

Мокрый снег, дождь и сильный ветер буквально преследовали белорусов всю неделю. Неблагосклонной погода была и днем, и ночью, рассказали в программе «Плюс-минус». Столбики термометров в дневные часы фиксировали лишь от +2 до +8 °С. В отдельных районах ветер был порывами от 15 до 18 м/с. Ну а чего же ждать белорусам на предстоящей неделе?

Погода вновь не побалует апрельским теплом, зато обильно наградит дождем и ветром, местами по стране порывистым. В воскресенье, 10 апреля, республика будет находиться в поле пониженного атмосферного давления. Ночью преимущественно по восточной половине, а днем в основном в западных районах страны ожидаются кратковременные осадки – мокрый снег и дождь. Температура воздуха ночью составит от -2 до +5 °С, днем от +6 до +11 °С. В Париже +17°C, в Москве +11°C. О погоде в Европе на неделю с 11 по 17 апреля читайте здесь.