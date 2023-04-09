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Паводки в Беларуси убивают озимые посевы – аграриям пришлось перенести сроки посевной

09 апреля 2023 19:40
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Новости Беларуси. Тем временем в Беларусь пришла большая вода. Подъем уровня в реках фиксируется практически по всей стране. Самая напряженная ситуация в Гомельской и Витебской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вода продолжает прибывать на Западной Двине. В Бобруйске из берегов вышла Березина. Весенний паводок добрался и до Гомеля. Но в целом, как отмечают в МЧС, специалисты держат ситуацию на контроле. Поводов для экстренных действий пока нет.

Приход большой воды внес коррективы и в работу аграриев – сроки посевной кампании сдвигаются из-за переувлажнения почв. Обильные дожди в конце марта только повысили уровень грунтовых вод. Кроме того, подтоплена часть озимых посевов.

Паводки в Беларуси убивают озимые посевы – аграриям пришлось перенести сроки посевной-1

Николай Лешик, начальник главного управления растениеводства Министерства сельского хозяйства и продовольствия Беларуси:
Нахождение озимых культур в подтопленном состоянии порядка 5-10 дней приведет, естественно, к их гибели. Для этого в республике создан страховой фонд семян. Конечно, неприятно, что придется понести дополнительные затраты.

Паводки в Беларуси убивают озимые посевы – аграриям пришлось перенести сроки посевной-4

Сложнее всего придется аграриям Витебской и Гомельской областей. После схода воды хозяйства проверят состояние полей и оценят потери, затем оперативно приступят к пересеву озимых культур. Все необходимое подготовлено, ждут только погоды.

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