Паводки в Беларуси убивают озимые посевы – аграриям пришлось перенести сроки посевной

Новости Беларуси. Тем временем в Беларусь пришла большая вода. Подъем уровня в реках фиксируется практически по всей стране. Самая напряженная ситуация в Гомельской и Витебской областях, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Вода продолжает прибывать на Западной Двине. В Бобруйске из берегов вышла Березина. Весенний паводок добрался и до Гомеля. Но в целом, как отмечают в МЧС, специалисты держат ситуацию на контроле. Поводов для экстренных действий пока нет.

Приход большой воды внес коррективы и в работу аграриев – сроки посевной кампании сдвигаются из-за переувлажнения почв. Обильные дожди в конце марта только повысили уровень грунтовых вод. Кроме того, подтоплена часть озимых посевов.