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Что осталось за кадром? Политический обозреватель СТВ рассказала подробности визита Лукашенко в Россию

09 апреля 2023 19:27
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Эта неделя прошла под знаком белорусско-российской повестки, кульминацией которой стали переговоры в Кремле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Естественно, в центре внимания Высшего госсовета было выполнение союзных программ. То есть экономика. Но в этой сфере все более-менее понятно. Есть дорожные карты, по которым движутся. По ходу этого движения возникают вопросы, вот на Госсовете и принимают решения по корректировке базовых настроек. Но в этот раз, кроме экономики, на авансцену переговоров вышла и безопасность.

Поводов для спекуляций нет. Разбираемся в решениях, принятых во время визита Лукашенко в Россию.

Что осталось за кадром? Политический обозреватель СТВ рассказала подробности визита Лукашенко в Россию-1

Ольга Коршун, СТВ:
Впервые прозвучало мнение, что Союзному государству пора бы создать общую Концепцию безопасности, но не в разрез с национальными принципами каждой страны. Заняться этим поручено совбезам Беларуси и России и презентовать документ на аналогичном заседании, но уже в 2023 году. А вот о том, что было недоступно широкой аудитории, поговорим с Аленой Сыровой. Она была в Кремле и наблюдала за переговорами и кулуарами ВГС.

Что осталось за кадром? Политический обозреватель СТВ рассказала подробности визита Лукашенко в Россию-4

Алена Сырова, политический обозреватель:
Из того, что прям бросалось в глаза, это тема, тема номер один. Сейчас вопросом, который интересовал буквально всех наших российских коллег, стало размещение ядерного тактического оружия на территории Беларуси. Владимир Путин сделал заявление. У части общества, особенно российского, осталось много вопросов. Почему говорю о российском, потому что мы, белорусы, получили исчерпывающие ответы во время Послания президента.

Что осталось за кадром? Политический обозреватель СТВ рассказала подробности визита Лукашенко в Россию-7

Ольга Коршун:
Действительно, тема острая. А Путин взял такую паузу. Мне кажется, из-за этого и возникают вопросы. Но все, что он хотел сказать Лукашенко, он сказал это на закрытой части переговоров. И как сегодня мы узнали со слов секретаря российского президента, эти переговоры могли проходить в какой-то тайной закрытой квартире, куда Путин приглашал Си Цзиньпина и Александра Лукашенко. Все, что хотели обсудить, они обсудили в приватной обстановке тет-а-тет.

Алена Сырова:
Вообще, каждый раз, когда мы встречаемся после наших российских командировок и встреч двух лидеров, непременно говорим о конспирологии, которая сопровождает. И здесь яркие высказывания нашего президента, которые предшествовали этой встрече на Послании. Очень много вокруг этого российские журналисты и эксперты пытались раздуть, как-то подкрутить, искали подтексты в том, как встречались главы государств. Действительно, были интересные моменты и нюансы. Я предлагаю взглянуть на один, как завершалась протокольная часть первого дня этих переговоров тет-а-тет.

Что осталось за кадром? Политический обозреватель СТВ рассказала подробности визита Лукашенко в Россию-10

Владимир Путин, президент Российской Федерации:
Смотрел и слушал ваше Послание.

Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:
Так долго, ну что вы?

Владимир Путин:
Самое главное. Сейчас пообсуждаем.

Что осталось за кадром? Политический обозреватель СТВ рассказала подробности визита Лукашенко в Россию-13

Алена Сырова:
Вот, видимо, в ту самую тайную комнату потом и пошли обсуждать. Но что интересно, кто-то пытался рассмотреть в этом тревожный звоночек или дурной знак, мол, Владимир Путин будет высказывать какое-то свое негодование. Но, во-первых, на следующий день глава государства сказал, что они со своим ближайшим союзником прекрасно осведомлены о том, как будет тот или иной вопрос преподноситься в массы, потому что сейчас это имеет колоссальное значение. Кроме того, еще один говорящий жест. Чуть ли не первая фраза, которую хозяин Кремля озвучил на заседании Высшего госсовета.

Что осталось за кадром? Политический обозреватель СТВ рассказала подробности визита Лукашенко в Россию-16

Владимир Путин:
Все это для вас близкое, не чужое, свое. Мы очень плотно работаем по линии Союзного государства. И Александр Григорьевич будет как председатель Высшего госсовета Союзного государства вести нашу работу. Я просто как хозяин площадки, что называется, хочу вас поприветствовать, пожелать успешной работы. Правительство и парламент активно поработали, подготовив нашу сегодняшнюю встречу. По сути, мы собрались, только чтобы зафиксировать результаты вашей работы.

Что осталось за кадром? Политический обозреватель СТВ рассказала подробности визита Лукашенко в Россию-19

Ольга Коршун:
Коллеги из России как-то путались немножко в нашей делегации, кто за что там отвечает. И кооперационные программы их не сильно интересовали. А вот что их интересовало? И, кстати, все-таки про экономику, что говорили главы государств и как на это реагировали СМИ?

Алена Сырова:
То, что сказал наш президент о реалиях, в которых жители Беларуси и России, по факту Союзного государства, сегодня находятся, стали уже подразумеваться как само собой разумеющееся. Я имею в виду наше свободное безграничное передвижение, то, что белорусы и россияне могут работать в любой стране.

Ольга Коршун:
Роуминг в конце концов.

Что осталось за кадром? Политический обозреватель СТВ рассказала подробности визита Лукашенко в Россию-22

Алена Сырова:
Спасибо большое, мы оценили, в работе очень удобно. То есть все вещи, которые мы на сегодня считаем самим собой разумеющимися, – на самом деле это большая и кропотливая работа. Разумеется, ее ускорило как раз санкционное давление, которому подверглись наши страны. Не секрет, что по очень многим вопросам, очень многим моментам президенты давно принимали решения, но как-то они пробуксовывали. Не знаю, намек или нет, но Александр Лукашенко отдельную благодарность даже объявил.

«Не в чем упрекнуть правительство». О чем договорились Лукашенко и Путин на заседании ВГС?

Алена Сырова:
Очень видно: у лидеров даже значки с символикой Союзного государства на месте. Так что я думаю, что нет ни у кого сомнений в том, что Союзному государству быть. И развивается оно поступательно. И, главное, все решения приняты вовремя.

# Беларусь-Россия # общество # Алена Сырова # Ольга Коршун # Александр Лукашенко # Владимир Путин # Фотофакт

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