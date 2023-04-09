Что осталось за кадром? Политический обозреватель СТВ рассказала подробности визита Лукашенко в Россию

Эта неделя прошла под знаком белорусско-российской повестки, кульминацией которой стали переговоры в Кремле, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Естественно, в центре внимания Высшего госсовета было выполнение союзных программ. То есть экономика. Но в этой сфере все более-менее понятно. Есть дорожные карты, по которым движутся. По ходу этого движения возникают вопросы, вот на Госсовете и принимают решения по корректировке базовых настроек. Но в этот раз, кроме экономики, на авансцену переговоров вышла и безопасность. Поводов для спекуляций нет. Разбираемся в решениях, принятых во время визита Лукашенко в Россию.

Ольга Коршун, СТВ:

Впервые прозвучало мнение, что Союзному государству пора бы создать общую Концепцию безопасности, но не в разрез с национальными принципами каждой страны. Заняться этим поручено совбезам Беларуси и России и презентовать документ на аналогичном заседании, но уже в 2023 году. А вот о том, что было недоступно широкой аудитории, поговорим с Аленой Сыровой. Она была в Кремле и наблюдала за переговорами и кулуарами ВГС.

Алена Сырова, политический обозреватель:

Из того, что прям бросалось в глаза, это тема, тема номер один. Сейчас вопросом, который интересовал буквально всех наших российских коллег, стало размещение ядерного тактического оружия на территории Беларуси. Владимир Путин сделал заявление. У части общества, особенно российского, осталось много вопросов. Почему говорю о российском, потому что мы, белорусы, получили исчерпывающие ответы во время Послания президента.

Ольга Коршун:

Действительно, тема острая. А Путин взял такую паузу. Мне кажется, из-за этого и возникают вопросы. Но все, что он хотел сказать Лукашенко, он сказал это на закрытой части переговоров. И как сегодня мы узнали со слов секретаря российского президента, эти переговоры могли проходить в какой-то тайной закрытой квартире, куда Путин приглашал Си Цзиньпина и Александра Лукашенко. Все, что хотели обсудить, они обсудили в приватной обстановке тет-а-тет. Алена Сырова:

Вообще, каждый раз, когда мы встречаемся после наших российских командировок и встреч двух лидеров, непременно говорим о конспирологии, которая сопровождает. И здесь яркие высказывания нашего президента, которые предшествовали этой встрече на Послании. Очень много вокруг этого российские журналисты и эксперты пытались раздуть, как-то подкрутить, искали подтексты в том, как встречались главы государств. Действительно, были интересные моменты и нюансы. Я предлагаю взглянуть на один, как завершалась протокольная часть первого дня этих переговоров тет-а-тет.

Владимир Путин, президент Российской Федерации:

Смотрел и слушал ваше Послание. Александр Лукашенко, президент Республики Беларусь:

Так долго, ну что вы? Владимир Путин:

Самое главное. Сейчас пообсуждаем.

Алена Сырова:

Вот, видимо, в ту самую тайную комнату потом и пошли обсуждать. Но что интересно, кто-то пытался рассмотреть в этом тревожный звоночек или дурной знак, мол, Владимир Путин будет высказывать какое-то свое негодование. Но, во-первых, на следующий день глава государства сказал, что они со своим ближайшим союзником прекрасно осведомлены о том, как будет тот или иной вопрос преподноситься в массы, потому что сейчас это имеет колоссальное значение. Кроме того, еще один говорящий жест. Чуть ли не первая фраза, которую хозяин Кремля озвучил на заседании Высшего госсовета.

Владимир Путин:

Все это для вас близкое, не чужое, свое. Мы очень плотно работаем по линии Союзного государства. И Александр Григорьевич будет как председатель Высшего госсовета Союзного государства вести нашу работу. Я просто как хозяин площадки, что называется, хочу вас поприветствовать, пожелать успешной работы. Правительство и парламент активно поработали, подготовив нашу сегодняшнюю встречу. По сути, мы собрались, только чтобы зафиксировать результаты вашей работы.

Ольга Коршун:

Коллеги из России как-то путались немножко в нашей делегации, кто за что там отвечает. И кооперационные программы их не сильно интересовали. А вот что их интересовало? И, кстати, все-таки про экономику, что говорили главы государств и как на это реагировали СМИ? Алена Сырова:

То, что сказал наш президент о реалиях, в которых жители Беларуси и России, по факту Союзного государства, сегодня находятся, стали уже подразумеваться как само собой разумеющееся. Я имею в виду наше свободное безграничное передвижение, то, что белорусы и россияне могут работать в любой стране. Ольга Коршун:

Роуминг в конце концов.