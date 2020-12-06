Павел Фельдман высказался об оппозиции: «Их личные политические амбиции идут наперекор интересам большинства граждан»

Новости Беларуси. О тех, кто призывает душить санкциями свою же страну, находясь при этом за границей и получая зарплату, очевидно, не связанную со стабильной работой белорусских заводов и фабрик, рассказали в программе «Неделя» на СТВ. И о тех, кто вновь пытается говорить с суверенным государством языком давления.

Евгений Пустовой, корреспондент: Эта история стара как мир. Из зависти и злобы распинают лидеров. Сейчас вместо гвоздей – санкции. Фарисейское отношение не только к руководству страны – ко всему белорусскому народу.

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов Российского университета дружбы народов:

Когда подобные призывы раздаются еще и на фоне пандемии, это означает, что представители оппозиции хотят добить собственное государство, его жителей. В политике есть такое неписаное правило: если ты считаешь себя патриотом, то не должен выносить сор из избы на всеобщее обозрение, тем более когда дело касается западных партнеров, которые и так критически настроены против твоего государства. Да, если тебе что-то не нравится, если ты хочешь иного будущего для своей страны, то можешь себе позволить критиковать ее, ее власть, но внутри собственного государства.

Совершенно по-другому дело обстоит, когда ты призываешь западных партнеров усилить давление на твою страну, а значит и на ее народ, чтобы реализовать свои какие-то корыстные политические интересы.

Кстати, мы наблюдаем то же самое и в России, потому что многие наши оппозиционеры уже привыкли апеллировать к неким западным инстанциям – к Еврокомиссии, Европарламенту, умоляют их ввести санкции против отдельных российских чиновников, представителей бизнеса. Получается, что их личные политические амбиции идут наперекор интересам большинства граждан.