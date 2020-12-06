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«Чтобы эти эмоции немножечко улеглись». Психолог рассказала, как не потратить все сбережения на новогодние покупки

06 декабря 2020 18:24
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Новости Беларуси. Под занавес уходящего года принято дарить подарки. Чтобы праздник не обернулся трагедией, при покупках в магазине либо на виртуальной платформе не нужно беспечно полагаться на продавца. Как минимум, почитайте отзывы покупателей, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. 

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«Чтобы эти эмоции немножечко улеглись». Психолог рассказала, как не потратить все сбережения на новогодние покупки-1

«Чтобы эти эмоции немножечко улеглись». Психолог рассказала, как не потратить все сбережения на новогодние покупки-3

Вера Прохорчик, психолог:
Важно себе взять такое правило, что между желанием, которое возникает во время покупки, и самой покупкой должно пройти время. Хорошо, если это будет неделя. Особенно если это дорогостоящий товар. Дать себе время не покупаться вот на эти вот призывы маркетологов, на скидки, акции или на то, что это последняя возможность, товар ограничен. Чтобы эти эмоции немножечко улеглись и вы могли разумно, взвешенно подойти к покупке товара. Потому что во время таких скидок можно потратить гораздо больше денег на совсем ненужные товары. Интернет-магазины – это правда самый легкий способ получения различных удовольствий. В частности, это те прекрасные дофамины, которые улучшают наше настроение.

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«Чтобы эти эмоции немножечко улеглись». Психолог рассказала, как не потратить все сбережения на новогодние покупки-6

Однако есть и обратная сторона. Чтобы шопинг-терапия не повергла в шок, свои гормоны счастья и радости можно найти в новом увлечении, хобби или занятии спортом. Можно начать прямо сейчас. Или с Нового года.

# Новый год # общество # Фотофакт

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