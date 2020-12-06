Игрушки, опасные для жизни. В Госстандарте рассказали, какие товары могут довести до больничной койки

Новости Беларуси. Онлайн-торговля – удобный способ купить товар или услугу, не вставая с дивана. В эпоху пандемии именно такие продажи процветают, сообщили в программе «Неделя» на СТВ. Но найдутся и те, кто легко и изящно обведут вас вокруг пальца, тоже, собственно говоря, не вставая с дивана.

С продукцией, которую запрещено продавать, сегодня можно ознакомиться по черному списку недобросовестных организаций и реестрам опасной продукции. Они в открытом доступе в интернете. По своим характеристикам некоторые товары губительны не только для здоровья, но и жизни. В 2020 году в Беларуси запрет на ввоз и обращение получили около 1,5 тысячи наименований продукции. Больше 130 из них – небезопасные игрушки. «Открываем сумку. Что там в этой сумке?» Как белорусов обманывают в интернете? Три истории

Оксана Семашко, корреспондент:

Опасными для здоровья могут быть даже куклы. Порой нечестная игра производителей и продавцов может довести ребенка до больничной койки. Чаще всего вредной продукцией грешат рынки и онлайн-магазины. Как оградить себя от большой беды, поинтересуемся у Госстандарта. «Чтобы эти эмоции немножечко улеглись». Психолог рассказала, как не потратить все сбережения на новогодние покупки

Оксана Семашко:

Вы та самая строгая организация, которая регулирует, контролирует деятельность, проверяет. Что можете сказать о работе интернет-магазинов?

Игорь Буссель, начальник управления государственного надзора за техническими регламентами и метрологического контроля Госстандарта:

Надзорные органы Госстандарта в 2020 году провели около 1 000 надзорных мероприятий в отношении интернет-магазинов. Было обследовано около 4 000 наименований продукции. К сожалению, можно констатировать, что очень большое количество продукции, ранее испытанной в рамках надзорных мероприятий, было признано несоответствующей. Особое внимание уделяем электробытовой, продукции легкой промышленности, пищевой, игрушки, товарам для детей. Оксана Семашко:

Мы пришли к вам не с пустыми руками. Вот такое яйцо-сюрприз, наверное, у всех на слуху. Что думаете по этому поводу: вредны ли такие сладости и можно ли их употреблять вообще?