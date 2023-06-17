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Павел Фельдман: начнётся истинная денацификация украинцев. Главное – освободить их от этого тлетворного влияния

17 июня 2023 13:10
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Международную повестку каждое воскресенье обсуждаем на площадке программы «САСС уполномочен заявить». Как происходящие события влияют на ход мировой истории и судьбы людей?

Павел Фельдман: начнётся истинная денацификация украинцев. Главное – освободить их от этого тлетворного влияния-1

Надежда Сасс, СТВ:
Фашистский интернационал. Как Украина стала базой для правых экстремистов?

Павел Фельдман: начнётся истинная денацификация украинцев. Главное – освободить их от этого тлетворного влияния-4

Александр Лазарев, украинский оппозиционный политик, политолог:
Они им зиговали в лицо. Ветеранам, которые освободили Украину, которые проливали свою кровь, которым уже глубоко за 90 и которые идут возлагать цветы своим собратьям. О чем можно говорить?

Павел Фельдман: начнётся истинная денацификация украинцев. Главное – освободить их от этого тлетворного влияния-7

Илья Кива, народный депутат Верховной рады Украины IX созыва:
Недоработали наши деды. Всех тех, кто там, на Западной Украине, были бойцами ОУН, были вот этими карательными батальонами Waffen-SS, всех их нужно было уничтожать, а не реабилитировать.

Павел Фельдман: начнётся истинная денацификация украинцев. Главное – освободить их от этого тлетворного влияния-10

Александр Осенко, генеральный директор ЗАО «Столичное телевидение»:
Они как пушечное мясо, их используют для того, чтобы допустить некий реванш в Республике Беларусь 2020 года. Но этого не будет – они все на контроле у силовиков.

Павел Фельдман: начнётся истинная денацификация украинцев. Главное – освободить их от этого тлетворного влияния-13

Павел Фельдман, заместитель директора Института стратегических исследований и прогнозов, кандидат политических наук, доцент (Россия):
Концом этой тяжелой, трагической во многом истории может стать только смена неонацистского прозападного режима в Киеве, после чего начнется истинная культурная денацификация украинцев. Самое главное – освободить их от этого тлетворного влияния, давления и шантажа извне.

Надежда Сасс:
«САСС уполномочен заявить» на телеканале «Россия-Беларусь». Смотрите в воскресенье, 18 июня, в 21:00.

# Международная политика # общество # Надежда Сасс # Илья Кива # Александр Осенко # Павел Фельдман # Фотофакт

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