Особые мастерские: как в Минске обучают ремеслу людей с инвалидностью?

Новости Беларуси. В 2021 году в Минске открылись особые мастерские – там ремеслу обучают людей с особенностями развития. Размещаются они на базе Психоневрологического дома-интерната № 4 по улице Семашко, 6. Чему учат воспитанников и какие есть результаты? Давайте узнаем.

Елена Варивончик, заместитель директора Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

Сюда могут приходить взрослые ребята от 18 лет, имеющие группу инвалидности. В настоящее время у нас действует 6 мастерских: кулинарная, швейная, гончарная, изодеятельности, столярного мастерства. Там современные станки, лазерная резка. Ребята обучаются и компьютеру, и работе на этих станках.

Допускают в мастерские по рекомендации МРЭК. У каждого воспитанника свои особенности и нормы труда. Всего на базе 53 ученика. Кто-то ходит на все кружки. Другие выбирают для себя что-то одно. Популярное направление, стоит отметить, гончарное мастерство.

Ребята делают из глины кружки, подставки, ангелочков и прочие предметы декора. Такая работа помогает развивать мышление и моторику. Еще один практичный и вкусный кружок – кулинария.

Виктория Терещук, специалист по социальной работе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:

Кулинарные занятия были введены, чтобы у ребят появилась возможность самостоятельно готовить. Недавно был экзаменационный день. Мы собрались, по два человека приходило на кухню. И готовили запеченные бутерброды с индивидуальной начинкой.

Ксения Михалкович:

Мы туда добавляем колбасу, огурец, укроп, зелень, салат, майонез, сыр и яйцо.

Также воспитанники мастерских посещают и кружок по декоративно-прикладному творчеству. Здесь и пишут картины, и добавляют к ним декор. Стать или не стать художником после таких мастер-классов, каждый решает сам. Но вот опыт от занятий используют все.

Елена Варивончик:

Все ремесленнические труды помогают человеку дальше развиваться, восстанавливать свое психофизическое состояние, возобновляют их дееспособность, речь. Ребята, которые очень слабо говорили, пришли сюда и, занимаясь в гончарной мастерской, начинают лучше говорить.

Анна Михалевич:

Раньше я была переплетчицей. Карты делала. А теперь я работаю на компьютере. Еще я работала с документами. И еще клеила. Доброжелательный коллектив, успехи, поделки – все это находит отклик в сердцах самих учеников, а также их близких.

Ирина Хурсевич:

Мой внук ходит. Где-то больше полугода. Я очень довольна. Лепит он здесь, кружечку принес домой, слепил.