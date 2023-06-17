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Особые мастерские: как в Минске обучают ремеслу людей с инвалидностью?

17 июня 2023 12:49
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Новости Беларуси. В 2021 году в Минске открылись особые мастерские – там ремеслу обучают людей с особенностями развития. Размещаются они на базе Психоневрологического дома-интерната № 4 по улице Семашко, 6.

Чему учат воспитанников и какие есть результаты? Давайте узнаем.

Особые мастерские: как в Минске обучают ремеслу людей с инвалидностью?-1

Елена Варивончик, заместитель директора Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Сюда могут приходить взрослые ребята от 18 лет, имеющие группу инвалидности. В настоящее время у нас действует 6 мастерских: кулинарная, швейная, гончарная, изодеятельности, столярного мастерства. Там современные станки, лазерная резка. Ребята обучаются и компьютеру, и работе на этих станках.

Особые мастерские: как в Минске обучают ремеслу людей с инвалидностью?-4

Допускают в мастерские по рекомендации МРЭК. У каждого воспитанника свои особенности и нормы труда. Всего на базе 53 ученика. Кто-то ходит на все кружки. Другие выбирают для себя что-то одно. Популярное направление, стоит отметить, гончарное мастерство.

Особые мастерские: как в Минске обучают ремеслу людей с инвалидностью?-7

Ребята делают из глины кружки, подставки, ангелочков и прочие предметы декора. Такая работа помогает развивать мышление и моторику. Еще один практичный и вкусный кружок – кулинария.

Особые мастерские: как в Минске обучают ремеслу людей с инвалидностью?-10

Виктория Терещук, специалист по социальной работе Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей:
Кулинарные занятия были введены, чтобы у ребят появилась возможность самостоятельно готовить. Недавно был экзаменационный день. Мы собрались, по два человека приходило на кухню. И готовили запеченные бутерброды с индивидуальной начинкой.

Особые мастерские: как в Минске обучают ремеслу людей с инвалидностью?-13

Ксения Михалкович:
Мы туда добавляем колбасу, огурец, укроп, зелень, салат, майонез, сыр и яйцо.

Особые мастерские: как в Минске обучают ремеслу людей с инвалидностью?-16

Также воспитанники мастерских посещают и кружок по декоративно-прикладному творчеству. Здесь и пишут картины, и добавляют к ним декор. Стать или не стать художником после таких мастер-классов, каждый решает сам. Но вот опыт от занятий используют все.

Особые мастерские: как в Минске обучают ремеслу людей с инвалидностью?-19

Елена Варивончик:
Все ремесленнические труды помогают человеку дальше развиваться, восстанавливать свое психофизическое состояние, возобновляют их дееспособность, речь. Ребята, которые очень слабо говорили, пришли сюда и, занимаясь в гончарной мастерской, начинают лучше говорить.

Особые мастерские: как в Минске обучают ремеслу людей с инвалидностью?-22

Анна Михалевич:
Раньше я была переплетчицей. Карты делала. А теперь я работаю на компьютере. Еще я работала с документами. И еще клеила.

Доброжелательный коллектив, успехи, поделки – все это находит отклик в сердцах самих учеников, а также их близких.

Особые мастерские: как в Минске обучают ремеслу людей с инвалидностью?-25

Ирина Хурсевич:
Мой внук ходит. Где-то больше полугода. Я очень довольна. Лепит он здесь, кружечку принес домой, слепил.

Особые мастерские: как в Минске обучают ремеслу людей с инвалидностью?-28

Работают мастерские с 09:00 до 18:30. Без каникул. Занятия проходят на безвозмездной основе. Для нуждающихся даже есть услуга социального такси. Узнать подробности и детали можно по телефону 139 либо на сайте Минского городского центра социального обслуживания семьи и детей.

# Жизнь с инвалидностью в Беларуси # общество # Фотофакт

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