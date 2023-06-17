Какие подарки ждут минчан в летний сезон? Анонс ток-шоу «Большой город»

Новости Беларуси. Каждый год все районы Минска дарят жителям по две зоны отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одну благоустраивают к началу летнего сезона, вторую ко Дню города либо к 3 июля. О том, как расширить прогулочные маршруты и скрыться в тени деревьев на уютных лавочках от городской суеты, рассказали главы администраций Минска в ток-шоу «Большой город». Как преображаются зеленые территории и какие перспективы у местных экотроп? Смотрите завтра, 18 июня, в 10:00.

Новые летние маршруты в ваших районах.

Изумительная территория. Не многие знают, что там есть такое закрытое озеро.

Какие подарки подготовили для своих жителей Заводской, Ленинский и Первомайский районы?

Это самое тенистое место в Минске в жаркий день. Какие перспективы у самых креативных и масштабных проектов «Большого города»?

Роман Иванович, анонсированный вами конный трамвай на Октябрьской улице. Конечно же, большинство минчан уже собрались на такую ретро-прогулку.

Надо делать так, чтобы это было правильно, толково и, самое главное, востребовано.

И не только современные тренды по благоустройству, но и восстановление исторических ценностей.

Мингорисполкомом принято решение в отношении памятников архитектуры, расположенных в границах улицы Чижевских, проезда Чижевских. Расширяем горизонты отдыха, планируем прогулки на свежем воздухе.