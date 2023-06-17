Прямой эфир

Какие подарки ждут минчан в летний сезон? Анонс ток-шоу «Большой город»

17 июня 2023 12:01
Поделиться вПоделиться вПоделиться вПоделиться в

Новости Беларуси. Каждый год все районы Минска дарят жителям по две зоны отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одну благоустраивают к началу летнего сезона, вторую ко Дню города либо к 3 июля. О том, как расширить прогулочные маршруты и скрыться в тени деревьев на уютных лавочках от городской суеты, рассказали главы администраций Минска в ток-шоу «Большой город».

Как преображаются зеленые территории и какие перспективы у местных экотроп? Смотрите завтра, 18 июня, в 10:00.

Какие подарки ждут минчан в летний сезон? Анонс ток-шоу «Большой город»-1

Новые летние маршруты в ваших районах.

Какие подарки ждут минчан в летний сезон? Анонс ток-шоу «Большой город»-4

Изумительная территория. Не многие знают, что там есть такое закрытое озеро.

Какие подарки ждут минчан в летний сезон? Анонс ток-шоу «Большой город»-7

Какие подарки подготовили для своих жителей Заводской, Ленинский и Первомайский районы?

Какие подарки ждут минчан в летний сезон? Анонс ток-шоу «Большой город»-10

Это самое тенистое место в Минске в жаркий день.

Какие перспективы у самых креативных и масштабных проектов «Большого города»?

Какие подарки ждут минчан в летний сезон? Анонс ток-шоу «Большой город»-13

Роман Иванович, анонсированный вами конный трамвай на Октябрьской улице. Конечно же, большинство минчан уже собрались на такую ретро-прогулку.

Какие подарки ждут минчан в летний сезон? Анонс ток-шоу «Большой город»-16

Надо делать так, чтобы это было правильно, толково и, самое главное, востребовано.

Какие подарки ждут минчан в летний сезон? Анонс ток-шоу «Большой город»-19

И не только современные тренды по благоустройству, но и восстановление исторических ценностей.

Какие подарки ждут минчан в летний сезон? Анонс ток-шоу «Большой город»-22

Мингорисполкомом принято решение в отношении памятников архитектуры, расположенных в границах улицы Чижевских, проезда Чижевских.

Расширяем горизонты отдыха, планируем прогулки на свежем воздухе.

Какие подарки ждут минчан в летний сезон? Анонс ток-шоу «Большой город»-25

Веселые ребята, самоцветы, поющие гитары. Привет вам из 1970-х, дорогие телезрители.

Помечаем новые места на карте активностей вместе с «Большим городом». Смотрите в воскресенье, в 10:00.

# Социальная инфраструктура # общество # Фотофакт

Другие новости рубрики

Все новости
Екатерина Карстен на «Вытоках»: если дети будут сидеть дома с гаджетами, здоровыми они не будут
17 июня 2023 11:35

Екатерина Карстен на «Вытоках»: если дети будут сидеть дома с гаджетами, здоровыми они не будут

ГАИ: усилен контроль за безопасностью на дорогах Беларуси
17 июня 2023 11:33

ГАИ: усилен контроль за безопасностью на дорогах Беларуси

«Настоящие граждане страны». Приоритеты молодёжной политики обсудили на диалоговой площадке в Гомеле
17 июня 2023 10:41

«Настоящие граждане страны». Приоритеты молодёжной политики обсудили на диалоговой площадке в Гомеле