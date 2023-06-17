Какие подарки ждут минчан в летний сезон? Анонс ток-шоу «Большой город»
Новости Беларуси. Каждый год все районы Минска дарят жителям по две зоны отдыха, сообщили в программе Новости «24 часа» на СТВ. Одну благоустраивают к началу летнего сезона, вторую ко Дню города либо к 3 июля. О том, как расширить прогулочные маршруты и скрыться в тени деревьев на уютных лавочках от городской суеты, рассказали главы администраций Минска в ток-шоу «Большой город».
Как преображаются зеленые территории и какие перспективы у местных экотроп? Смотрите завтра, 18 июня, в 10:00.
Новые летние маршруты в ваших районах.
Изумительная территория. Не многие знают, что там есть такое закрытое озеро.
Какие подарки подготовили для своих жителей Заводской, Ленинский и Первомайский районы?
Это самое тенистое место в Минске в жаркий день.
Какие перспективы у самых креативных и масштабных проектов «Большого города»?
Роман Иванович, анонсированный вами конный трамвай на Октябрьской улице. Конечно же, большинство минчан уже собрались на такую ретро-прогулку.
Надо делать так, чтобы это было правильно, толково и, самое главное, востребовано.
И не только современные тренды по благоустройству, но и восстановление исторических ценностей.
Мингорисполкомом принято решение в отношении памятников архитектуры, расположенных в границах улицы Чижевских, проезда Чижевских.
Расширяем горизонты отдыха, планируем прогулки на свежем воздухе.
Веселые ребята, самоцветы, поющие гитары. Привет вам из 1970-х, дорогие телезрители.
Помечаем новые места на карте активностей вместе с «Большим городом». Смотрите в воскресенье, в 10:00.